El conmovedor mensaje de Sol Pérez sobre el crecimiento de su hijo Marco: "Me parte el alma"

Luego explicó que Marco comenzó a desarrollar una mayor independencia y que cada día busca realizar más actividades sin ayuda. Aunque ese crecimiento la llena de orgullo, también reconoce que le genera cierta nostalgia por dejar atrás la etapa en la que el pequeño dependía completamente de ella.

"Mi bebote, que antes me necesitaba para todo, hoy me pide hacer las cosas solito. Y yo simplemente me paro atrás, o al lado, para acompañarlo y darle la seguridad de que, si me necesita, ahí voy a estar. Pero, en el fondo, quiero que me siga necesitando. Porque mientras él, de a poquito, me va soltando, yo lo voy necesitando cada vez más", manifestó la panelista, en uno de los fragmentos más emotivos del mensaje que compartió en sus redes sociales.

Como acostumbra a hacer, la reflexión terminó con una cuota de humor combinada con una enorme demostración de cariño hacia su hijo. "Y sí… soy una pesada. Pero este nene me tiene perdidamente enamorada. Mi gordo loco, ojalá me ames un pedacito de lo que yo te amo", escribió, dejando en claro el profundo amor que siente por Marco.

La publicación rápidamente tuvo una gran repercusión entre sus seguidores. En pocos minutos comenzó a acumular miles de "likes" y una gran cantidad de comentarios de usuarios que se sintieron reflejados en sus palabras. Es más, muchos destacaron la sinceridad de Sol Pérez al describir esa combinación de orgullo, felicidad y nostalgia que suele aparecer cuando los hijos empiezan a crecer y dar sus primeros pasos hacia la independencia.

Cuáles fueron los problemas que enfrentó Sol Pérez con su marido luego de la maternidad

Detrás de la imagen de mujer sensual que la hizo conocida en los medios años atrás, Sol Pérez construyó su camino con constancia y una planificación muy clara. Mientras consolidaba su lugar en la televisión argentina, también alcanzó objetivos personales importantes: obtuvo el título de abogada, contrajo matrimonio y, más adelante, decidió dar un paso más al convertirse en madre.

El 4 de abril del año pasado llegó al mundo Marco, el primer hijo de la panelista junto a su esposo, Guido Mazzoni. Desde ese momento, la vida de la pareja dio un giro absoluto. La llegada del pequeño transformó por completo la rutina familiar y obligó a ambos a adaptarse a una nueva dinámica marcada por las responsabilidades de la crianza.

Como ocurre en muchas familias, el nacimiento de un hijo implicó menos tiempo para el descanso, nuevas obligaciones y una organización completamente distinta. Ese cambio también alcanzó la intimidad de la pareja, un aspecto sobre el que Sol Pérez habló con total sinceridad durante una entrevista con Pampita para Infobae.

Allí, la analista de Gran Hermano Generación Dorada reconoció cómo la maternidad impactó en su vida sexual junto a Guido Mazzoni. "El sexo es casi imposible. Pobre Guido, casi imposible. Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé...", confesó entre risas y con resignación.

Luego explicó por qué les resulta tan complicado encontrar un momento para ellos. “Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar. ¿Mañanero? Imposible. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche”, detalló.

Más adelante, profundizó sobre cómo la rutina diaria fue desplazando los espacios de pareja y reveló el acuerdo que intenta mantener con su marido para no perder ese vínculo. “Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar…”, expresó.

Por último, Sol Pérez admitió que hoy toda la atención de ambos está puesta en el crecimiento de su hijo. “Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir…”, concluyó, dejando en claro que, aunque la crianza ocupa el centro de sus vidas, el deseo de recuperar momentos de intimidad como pareja sigue estando presente.