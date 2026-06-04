Joaquín Furriel brilla en Netflix con esta película argentina y es el mejor thriller psicológico

De qué trata "El hijo", la película argentina en Netflix

Netflix cuenta con miles de títulos disponibles para sus usuarios. Sin embargo, algunas producciones terminan pasando desapercibidas a pesar de recibir excelentes comentarios por parte del público y la crítica. Ese fue el caso de El hijo, una película argentina que encontró una segunda oportunidad dentro de la plataforma de streaming.

La trama se centra en Lorenzo, un hombre que intenta reconstruir su vida después de atravesar experiencias difíciles. Pintor de profesión, busca recuperar la estabilidad emocional y personal que perdió durante años complicados.

Cuando conoce a Sigrid, una mujer de origen nórdico, cree haber encontrado una nueva oportunidad para ser feliz. La relación avanza rápidamente y ambos reciben una noticia que parece cambiarlo todo: esperan un hijo.

Lo que inicialmente se presenta como una etapa llena de ilusión y esperanza pronto comienza a transformarse en algo mucho más complejo. A medida que avanza el embarazo, el comportamiento de Sigrid empieza a generar preocupación. Algunas actitudes que en un principio parecen simples diferencias de personalidad terminan convirtiéndose en señales cada vez más inquietantes.

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La mujer desarrolla conductas obsesivas y adopta una actitud extremadamente protectora respecto al bebé que está por nacer. Además, comienza a aislarse progresivamente de las personas que la rodean. Esta situación provoca tensiones constantes dentro de la pareja. Lorenzo observa con desconcierto cómo la relación cambia y cómo el clima dentro del hogar se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Joaquín Furriel lidera un elenco de gran nivel

Gran parte del éxito de la película se explica por la solidez de su elenco.

Joaquín Furriel asume el papel de Lorenzo y ofrece una interpretación intensa, marcada por la vulnerabilidad emocional y la creciente desesperación de un hombre que intenta comprender qué ocurre a su alrededor. Su actuación logra transmitir las contradicciones internas del personaje y sostiene gran parte del peso dramático de la historia.

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Junto a él aparece Heidi Toini en el papel de Sigrid. La actriz construye un personaje complejo, enigmático y difícil de descifrar, una característica fundamental para el desarrollo del suspenso.

El reparto también incluye a Martina Gusman como Julieta, Luciano Cáceres como Renato y Regina Lamm como Gudrun. Cada uno aporta matices que enriquecen el universo narrativo y ayudan a potenciar la tensión que atraviesa toda la película.

Por qué sigue siendo una de las películas más recomendadas

Años después de su estreno, El hijo continúa apareciendo entre las recomendaciones de quienes disfrutan de los thrillers psicológicos.

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Su duración de apenas 92 minutos también juega a favor. La historia avanza con rapidez y evita momentos innecesarios. Cada escena cumple una función dentro del desarrollo argumental y contribuye a aumentar la tensión.

Para quienes buscan una película argentina diferente, capaz de combinar drama, suspenso y conflictos psicológicos, esta película representa una alternativa muy atractiva dentro del catálogo de Netflix.

La presencia de Joaquín Furriel en Netflix suma además un atractivo adicional para los seguidores del actor, que vuelve a demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente exigentes.

Mirá el tráiler de "El hijo"