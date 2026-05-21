ANSES: así podés completar los años de aportes que te faltan para jubilarte

Actualmente pueden adherirse:

Mujeres de entre 50 y 59 años

Hombres de entre 55 y 64 años

Personas que no lleguen a completar los 30 años de aportes

Trabajadores que necesiten regularizar períodos faltantes

El sistema está pensado para quienes todavía no alcanzaron la edad jubilatoria ordinaria, es decir:

60 años en el caso de las mujeres

65 años para los hombres

Quienes ya superaron esas edades y aún no reúnen los aportes deben recurrir a otro mecanismo previsional.

ANSES MILEI JUBILADOS AGUINALDO para JUBILADOS de ANSES: qué va a pasar en junio 2026

Qué pasa si ya cumpliste la edad jubilatoria

Las personas que ya alcanzaron la edad para jubilarse pueden utilizar la moratoria previsional contemplada en la Ley 24.476.

Ese régimen permite regularizar aportes anteriores a septiembre de 1993 y continúa siendo una herramienta clave para quienes llegaron a los 60 o 65 años sin completar los años exigidos.

La principal diferencia entre ambos sistemas es:

La Ley 27.705 está destinada a personas que todavía no llegaron a la edad jubilatoria.

La Ley 24.476 aplica para quienes ya la cumplieron.

Cómo consultar los aportes registrados

Antes de iniciar cualquier trámite, ANSES recomienda revisar el historial laboral para verificar qué períodos figuran cargados en el sistema.

La consulta puede hacerse desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del apartado “Historial Laboral” aparecen todos los aportes registrados por empleadores o actividades autónomas.

Muchas veces los trabajadores detectan faltantes vinculados a:

Empleo informal

Cambios frecuentes de trabajo

Empresas que no realizaron aportes

Períodos sin relación de dependencia

Identificar esos vacíos es fundamental para saber cuántos años faltan regularizar.

Cómo hacer el trámite para regularizar aportes

Una vez revisado el historial previsional, el siguiente paso es solicitar un turno en ANSES para recibir asesoramiento personalizado.

En la oficina del organismo informarán:

Cuántos años de aportes faltan

Qué períodos pueden regularizarse

Cuál es el monto total de la deuda previsional

Cómo adherirse al plan de pagos

Los pasos para iniciar el trámite son:

Ingresar a Mi ANSES

Revisar el “Historial Laboral”

Detectar períodos faltantes

Solicitar un turno presencial

Confirmar la cantidad de aportes adeudados

Evaluar el plan de pagos disponible

Formalizar la adhesión si corresponde

Qué hacer si hay años trabajados que no aparecen

En muchos casos existen períodos efectivamente trabajados que no figuran registrados en ANSES.

Cuando ocurre esto, se puede iniciar un trámite de reconocimiento de servicios presentando documentación que pruebe la relación laboral.

Entre los documentos que suelen aceptarse se encuentran:

Recibos de sueldo

Certificados laborales

Contratos de trabajo

Telegramas laborales

Comprobantes de obra social

Declaraciones juradas

El reconocimiento de servicios permite incorporar esos años al historial previsional y reducir la cantidad de aportes que deben regularizarse mediante el plan de pagos.

Cómo funciona la deuda previsional

El régimen utiliza la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza periódicamente.

Esto significa que el costo del plan no permanece fijo, sino que varía de acuerdo con la base mínima imponible del sistema previsional argentino.

Por ese motivo, el monto final depende de:

La cantidad de meses a regularizar

El valor actualizado de la UCAP

La situación previsional de cada persona

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

Además del plan de pagos, ANSES mantiene vigente otra herramienta importante para mujeres que no llegan a completar los 30 años de aportes.

Se trata del Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, destinado a mujeres de 60 años o más con hijos.

El programa reconoce:

1 año de aportes por cada hijo biológico

2 años por cada hijo adoptivo

1 año adicional si el hijo tiene discapacidad

2 años extra si se cobró la Asignación Universal por Hijo durante 12 años o más

La medida busca reconocer el trabajo de crianza realizado durante años fuera del mercado laboral formal.