Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la nueva miniserie que no te podés perder

Cómo será El futuro es nuestro, la nueva miniserie de Netflix

Netflix anunció la puesta en marcha de El futuro es nuestro, que reúne a un talentoso equipo de América Latina, tanto delante como detrás de cámara. Una miniserie distópica de ocho episodios basada en la novela The World Jones Made del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español.

Con el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). Será producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions (El hombre en el castillo), la productora del patrimonio de Philip K. Dick.

"Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad", afirmó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.

"Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación audiovisual en español de la obra de mi padre. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora", aseguró Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor.

Para llevar a cabo El futuro es nuestro se ha reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de Latinoamérica, entre ellos: los directores de fotografía Adrián Teijido (Ainda Estou Aqui), Luis Sansans (Narcos, Narcos México); el diseñador de producción Carlos Y Jacques (Pedro Páramo); el director de arte Julián Romera (El Eternauta); los productores Micky Buye, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres y Analía Castro (responsables de El Eternauta, entre otras producciones argentinas), con Isa Dick Hackett, hija del autor, también como productora ejecutiva. Y con un equipo de guionistas liderado por Mateo Gil con Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas.

El elenco de El futuro es nuestro en Netflix

Todos ellos, junto a un ensamble de actores y actrices de América Latina encabezado por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido), entre muchos otros, le darán vida a esta historia.