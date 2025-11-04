Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la nueva miniserie que no te podés perder
Netflix presenta una serie corta de ocho episodios, basada en una novela de Philip K. Dick, de los mismos creadores de El Eternauta con Ricardo Darín.
Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la nueva miniserie que no te podés perder. (Foto: A24)
Netflix confirmó oficialmente la producción de El futuro es nuestro, una miniserie distópica de ocho episodios inspirada en The World Jones Made, la célebre novela del autor estadounidense Philip K. Dick. Este proyecto marca un hito en la industria: será la primera adaptación audiovisual en español de una obra del escritor que dio vida a universos inmortales como Blade Runner y Minority Report.
Con un elenco encabezado por Enzo Vogrincic, Delfina Chaves, Marco Antonio Caponi, Emiliano Zurita y Marleyda Soto, esta producción promete ser uno de los lanzamientos más ambiciosos de Netflix en América Latina. A ellos se suman figuras reconocidas como Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Juan Palomino y Paloma Contreras, consolidando un reparto que mezcla talento emergente con intérpretes consagrados del continente.
Los creadores de El Eternauta con Darín vuelven a Netflix
La serie está desarrollada por K&S Films, la productora argentina responsable de El Eternauta, y Electric Shepherd Productions, la compañía que gestiona el legado de Philip K. Dick. La dirección corre por cuenta de los brasileños Vicente Amorim (Senna) y Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens), junto al argentino Jesús Braceras, conocido por su trabajo en Barrabrava.
El rol de showrunner recae en Mateo Gil, reconocido por su trabajo en Pedro Páramo y Los favoritos de Midas, quien busca plasmar una historia que combine reflexión filosófica, crítica social y espectacularidad visual.
Cómo será El futuro es nuestro, la nueva miniserie de Netflix
"Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad", afirmó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.
"Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación audiovisual en español de la obra de mi padre. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora", aseguró Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor.
Para llevar a cabo El futuro es nuestro se ha reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de Latinoamérica, entre ellos: los directores de fotografía Adrián Teijido (Ainda Estou Aqui), Luis Sansans (Narcos, Narcos México); el diseñador de producción Carlos Y Jacques (Pedro Páramo); el director de arte Julián Romera (El Eternauta); los productores Micky Buye, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres y Analía Castro (responsables de El Eternauta, entre otras producciones argentinas), con Isa Dick Hackett, hija del autor, también como productora ejecutiva. Y con un equipo de guionistas liderado por Mateo Gil con Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas.
El elenco de El futuro es nuestro en Netflix
Todos ellos, junto a un ensamble de actores y actrices de América Latina encabezado por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido), entre muchos otros, le darán vida a esta historia.