Habló la madre del alumno al que la vicedirectora le pateó el pupitre: así fue el tenso cruce con Antonio Laje

"Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle", enfatizó, al intentar despegar la conducta de su hijo de un perfil violento.

Tras una reunión en el Ministerio de Educación, Silvia confirmó que el adolescente fue suspendido por 15 días, período durante el cual deberá retirar trabajos prácticos para no perder la regularidad escolar. "¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina que esté con los soldaditos?", se quejó, en referencia a jóvenes utilizados por bandas narco para vender droga o realizar tareas delictivas.

En la misma línea, la mujer también expresó su indignación porque la vicedirectora, aunque supuestamente fue sancionada, continúa asistiendo a la escuela. "Ella tiene que dar el ejemplo", reclamó.

El fuerte cruce con Antonio Laje

Hacia el final de la entrevista, el periodista y conductor Antonio Laje mantuvo un breve intercambio con la madre al señalar que, más allá de la reacción de la docente, en las imágenes se observa claramente a Matías "prepoteando" a la autoridad.

Aunque la mujer reconoció que la actitud de su hijo estuvo mal y aceptó la sanción, al mismo tiempo, intentó justificar la reacción del adolescente.

Luego expresó su preocupación por la posibilidad de que el joven pierda el año debido a la suspensión. En ese contexto, Laje le respondió: "Lo que tiene que esperar es que se porte bien, nada más. Si te portás bien, no te suspenden. No hay mucho misterio en eso", concluyó.