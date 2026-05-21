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Habló la madre del alumno al que la vicedirectora le pateó el pupitre: así fue el tenso cruce con Antonio Laje

La madre del adolescente intentó justificar la reacción de su hijo y se lamentó por la sanción que recibió del Ministerio de Educación de Rosario.

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La madre del adolescente intentó justificar la reacción de su hijo y se lamentó por la sanción que recibió del Ministerio de Educación de Rosario. 

La madre del adolescente intentó justificar la reacción de su hijo y se lamentó por la sanción que recibió del Ministerio de Educación de Rosario. 

El conflicto ocurrido en la Escuela 540 de Rosario luego de que una vicedirectora pateara el pupitre de un alumno y exigiera respeto hacia una maestra que, presuntamente, recibía malos tratos por parte de los estudiantes, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la madre de Matías, el adolescente con el que tuvo el cruce en el video que se viralizó en los últimos días.

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"Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera", afirmó Silvia, en diálogo con A24, al cuestionar el accionar de la docente.

LAJE TAJANTE CON LA MADRE DEL JOVEN AMONESTADO POR MOLESTAR A UNA DIRECTORA EN ROSARIO
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La madre fue más allá y denunció que los problemas de disciplina en la institución vienen "de años atrás". Además, sostuvo que los alumnos sufren malos tratos constantes y mencionó situaciones en las que, según dijo, se les prohíbe ir al baño o se los obliga a cursar con las ventanas abiertas en pleno invierno, pese a las bajas temperaturas.

"Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle", enfatizó, al intentar despegar la conducta de su hijo de un perfil violento.

Tras una reunión en el Ministerio de Educación, Silvia confirmó que el adolescente fue suspendido por 15 días, período durante el cual deberá retirar trabajos prácticos para no perder la regularidad escolar. "¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina que esté con los soldaditos?", se quejó, en referencia a jóvenes utilizados por bandas narco para vender droga o realizar tareas delictivas.

En la misma línea, la mujer también expresó su indignación porque la vicedirectora, aunque supuestamente fue sancionada, continúa asistiendo a la escuela. "Ella tiene que dar el ejemplo", reclamó.

El fuerte cruce con Antonio Laje

Hacia el final de la entrevista, el periodista y conductor Antonio Laje mantuvo un breve intercambio con la madre al señalar que, más allá de la reacción de la docente, en las imágenes se observa claramente a Matías "prepoteando" a la autoridad.

Aunque la mujer reconoció que la actitud de su hijo estuvo mal y aceptó la sanción, al mismo tiempo, intentó justificar la reacción del adolescente.

Luego expresó su preocupación por la posibilidad de que el joven pierda el año debido a la suspensión. En ese contexto, Laje le respondió: "Lo que tiene que esperar es que se porte bien, nada más. Si te portás bien, no te suspenden. No hay mucho misterio en eso", concluyó.

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