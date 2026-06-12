El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entrada: quiénes deberán abonar la visita y cuánto costará

Según explicaron las autoridades, los recursos obtenidos a través del nuevo esquema de aranceles serán destinados a fortalecer los programas de rescate de fauna, atención veterinaria, conservación de especies, investigación y educación ambiental.

Cuánto costarán las entradas

El nuevo cuadro tarifario establece que los argentinos y residentes en el país que no tengan domicilio en la Ciudad deberán abonar una entrada general de $9.871.

Ecoparque 2 El Ecoparque funciona como centro de rescate, conservación e investigación ambiental. (Foto: Ecoparque)

En tanto, los visitantes extranjeros adultos pagarán $19.741, mientras que los menores de 12 años de otras nacionalidades tendrán una tarifa de $15.793.

Los residentes porteños mantendrán el ingreso gratuito y contarán además con un acceso exclusivo para agilizar la entrada al predio.

La explicación del Gobierno porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la decisión y aseguró que responde al criterio de priorizar a quienes sostienen el espacio a través de sus impuestos.

“Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, afirmó.

jorge macri.jpg Jorge Macri aseguró que la decisión responde al criterio de priorizar a quienes sostienen el espacio a través de sus impuestos. (Foto: archivo)

Por su parte, el director del Ecoparque, Ramiro Reyno, consideró que la medida representa una nueva etapa para el proyecto de reconversión iniciado hace diez años.

“Esta nueva etapa es la consolidación de diez años de trabajo. El Ecoparque es hoy un centro vivo de conservación y educación ambiental. El esquema de acceso garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo sin resignar el principio de inclusión: los vecinos de la Ciudad seguirán entrando sin costo”, sostuvo.

Un centro de conservación y rescate

Actualmente, el Ecoparque alberga más de 3.900 animales rescatados y desarrolla 15 programas de conservación destinados a especies autóctonas en peligro de extinción.

Además, funciona como centro nacional de recepción de fauna silvestre herida, huérfana o víctima del tráfico ilegal.

Ecoparque 4 El Ecoparque alberga más de 3.900 animales rescatados. (Foto: Ecoparque)

Desde el inicio de la reconversión, el predio puso en marcha 14 nuevos programas de conservación, fortaleció otros cinco ya existentes y trasladó más de 1.000 animales exóticos que integraban la colección del antiguo zoológico.

Entre las especies que hoy habitan el lugar se encuentran carpinchos, tapires, ñandúes, flamencos australes y cóndores andinos.