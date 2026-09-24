Milei habló desde Nueva York con A24: "Llevamos 28 meses creciendo"

“Israel es la máxima defensa de los valores de Occidente, y si a vos se te cae Israel, está a un tiro Europa, no te olvides nunca cuando los terroristas se equivocaron hacia a dónde mandaron el misil y lo mandaron a la isla Diego García, pero si lo mandaban al otro lado caía al medio de Europa”, expresó.

Defensa a su gestión

Sobre su viaje a Estados Unidos, aseguró que están “mostrando los grandes logros que estamos teniendo en la gestión”.

Y detalló: “Nosotros llevamos 28 meses creciendo, a pesar de haber hecho un ajuste de 30% del gasto público y si le sumas el Banco Central ajustamos 15 puntos del PBI”.

"Sacamos a 14 millones de la pobreza, es cierto que falta mucho. No vas a revertir 100 años de decadencia en 30 meses, pero lo importante es la dirección", dijo al destacar las cifras del PBI, consumo y exportaciones.

La agenda de Milei en Nueva York

Milei tendrá este jueves su última jornada de actividades oficiales en Nueva York, donde participará de una exposición ante empresarios y mantendrá un encuentro bilateral con Netanyahu.

La reunión con el primer ministro israelí será uno de los últimos compromisos de la agenda presidencial durante la gira por Estados Unidos.

El encuentro estará precedido por las declaraciones del mandatario argentino, quien volvió a ratificar públicamente su respaldo a Israel antes de mantener la reunión bilateral.

Regreso a la Argentina

El presidente emprenderá el regreso a la Argentina este jueves. El vuelo presidencial está previsto para las 21, mientras que el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está programado para las 8:30 del viernes.

Con el retorno al país, el mandatario dará por concluida una gira que incluyó su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reuniones políticas y encuentros con empresarios e inversores en Estados Unidos.