Por qué convivir con perros y gatos mejora tu salud, según la ciencia

En el corto plazo, Interactuar con perros o gatos disminuye los niveles de cortisol y aumenta la oxitocina, generando sensación de bienestar y conexión afectiva. Las mascotas combaten la soledad y el aislamiento, especialmente en adultos mayores, y ayudan a reducir síntomas de ansiedad y depresión. El cuidado diario del animal, como alimentarlo, jugar con él o mantener sus rutinas, aporta estructura y propósito, elementos clave para mantener la mente activa y equilibrada.

Los animales fomentan la actividad física mediante paseos, juegos o interacción diaria, fortaleciendo la musculatura y el corazón. Incluso los animales más hogareños, como los gatos, contribuyen a la salud cardiovascular al disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante la interacción.

La convivencia con mascotas también favorece la interacción social y fortalece los vínculos familiares. Pasear a un animal genera encuentros con vecinos y otros dueños, mientras que la presencia de gatos en el hogar promueve relaciones y conversaciones en torno a su cuidado. Más del 80% de los dueños reportaron un impacto positivo en su bienestar emocional, según la American Psychiatric Association.

Beneficios de tener mascotas en la infancia: protección frente a alergias y asma

perrosychicos

Por su parte, la exposición mascotas durante la infancia protege contra el desarrollo de asma y alergias. Estudios recientes muestran que los niños que crecen en hogares con animales presentan una mayor diversidad en su microbioma intestinal, lo que fortalece la respuesta del sistema inmunológico frente a alérgenos comunes.

Incluso el contacto directo con las mascotas, como caricias o cuando lamen a los niños, introduce microorganismos beneficiosos que equilibran la inmunidad y entrenan al organismo para reaccionar de manera adecuada. Estos hallazgos respaldan la “hipótesis de la higiene”, que postula que la exposición a microbios desde temprana edad ayuda a prevenir enfermedades alérgicas y respiratorias.