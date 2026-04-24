En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Aloe Vera
Beneficio
Cuidado personal

Shampoo casero de aloe vera y zanahoria: cómo prepararlo en simples pasos y cuáles son sus grandes beneficios

Con aloe vera y zanahoria como base, este shampoo casero ofrece una solución simple para mejorar el brillo, la suavidad y la salud capilar.

Con aloe vera y zanahoria como base

Con aloe vera y zanahoria como base, este shampoo casero ofrece una solución simple para mejorar el brillo, la suavidad y la salud capilar.

El cuidado capilar encuentra en las alternativas naturales una opción cada vez más elegida por quienes buscan resultados visibles sin recurrir a productos industriales. En ese contexto, este shampoo casero de aloe vera y zanahoria se posiciona como una preparación simple, económica y efectiva, ideal para lograr una hidratación profunda, fortalecer la fibra capilar y estimular el crecimiento del cabello desde la raíz.

Leé también Pasta casera: cómo blanquear los dientes con una receta inspirada en la medicina ayurvédica
Una alternativa natural para la higiene bucal que combina ingredientes como arcilla blanca y aceite de coco.

La combinación de ingredientes con propiedades específicas permite obtener una fórmula de textura cremosa, con una espuma suave pero abundante y un efecto nutritivo que se percibe desde los primeros usos.

Ingredientes

Para preparar este shampoo casero, según desde el canal de YouTube Soy Ahora!, se necesita una penca grande de aloe vera (unos 100 gramos de gel), el jugo de una zanahoria (equivalente a 9 cucharadas), entre 50 y 60 gramos de jabón neutro con un pH de entre 4.5 y 5.5, aproximadamente 8 cucharadas de agua caliente y una cucharada de vinagre de manzana.

Propiedades de los ingredientes del shampoo de aloe vera y zanahoria

WhatsApp Image 2026-04-24 at 14.36.29
  • Aloe vera: Rico en vitaminas A, C, E y B12, además de minerales y aminoácidos. Aporta hidratación profunda, calma el cuero cabelludo y mejora el brillo y la suavidad.
  • Zanahoria: Fuente de betacarotenos y antioxidantes, ayuda a fortalecer el cabello, reducir la rotura, prevenir puntas abiertas y estimular la circulación capilar.
  • Vinagre de manzana: Contribuye a equilibrar el pH del cuero cabelludo, sella la cutícula y posee propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Shampoo de aloe vera y zanahoria casero: cómo prepararlo en cinco pasos

shampoo-alo-zanahoria

1. Preparación del aloe (24 horas antes):

Dejar la penca de aloe vera en agua durante 24 horas para eliminar la aloína. Luego, retirar las espinas y extraer el gel.

2. Procesamiento de los ingredientes:

Licuar los 100 g de gel de aloe hasta obtener una textura homogénea. Agregar el jugo de zanahoria (9 cucharadas) y volver a procesar.

3. Preparación de la base:

Rallar o cortar el jabón neutro y colocarlo en un recipiente resistente al calor. Añadir 6 cucharadas de agua caliente y dejar que se derrita hasta formar una crema.

Si es necesario, sumar 2 cucharadas más. También se puede utilizar baño María para acelerar el proceso.

4. Integración de la mezcla:

Unir la base de jabón con la preparación de aloe y zanahoria. Mezclar bien hasta lograr una consistencia uniforme. Opcionalmente, colar para eliminar residuos.

5. Toque final:

Incorporar la cucharada de vinagre de manzana y mezclar. Dejar reposar hasta que adquiera mayor consistencia cremosa.

Uso y recomendaciones

Este shampoo posee un pH cercano a 5, adecuado para el cuero cabelludo, por lo que puede utilizarse incluso a diario. Genera una espuma suave que limpia sin resecar y aporta nutrición desde la raíz.

Para potenciar sus efectos, se recomienda complementar con una crema de enjuague casera. Conservado en la heladera, puede durar entre 2 y 3 semanas, e incluso más si se manipula con utensilios limpios para evitar su contaminación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aloe Vera Beneficio Hacks
Notas relacionadas
Shampoo de aloe vera y manzanilla casero: cómo hacerlo fácil y cuáles son sus grandes beneficios
Lo trataron de degenerado y reaccionó con todo: el descargo de Eduardo en Gran Hermano
Cajeros automáticos: por qué no se recomienda imprimir los comprobantes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar