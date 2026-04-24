Shampoo casero de aloe vera y zanahoria: cómo prepararlo en simples pasos y cuáles son sus grandes beneficios

Propiedades de los ingredientes del shampoo de aloe vera y zanahoria

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Aloe vera: Rico en vitaminas A, C, E y B12 , además de minerales y aminoácidos. Aporta hidratación profunda , calma el cuero cabelludo y mejora el brillo y la suavidad .

Rico en , además de minerales y aminoácidos. Aporta , calma el cuero cabelludo y mejora el y la . Zanahoria: Fuente de betacarotenos y antioxidantes, ayuda a fortalecer el cabello, reducir la rotura, prevenir puntas abiertas y estimular la circulación capilar.

Vinagre de manzana: Contribuye a equilibrar el pH del cuero cabelludo, sella la cutícula y posee propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Shampoo de aloe vera y zanahoria casero: cómo prepararlo en cinco pasos

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1. Preparación del aloe (24 horas antes):

Dejar la penca de aloe vera en agua durante 24 horas para eliminar la aloína. Luego, retirar las espinas y extraer el gel.

2. Procesamiento de los ingredientes:

Licuar los 100 g de gel de aloe hasta obtener una textura homogénea. Agregar el jugo de zanahoria (9 cucharadas) y volver a procesar.

3. Preparación de la base:

Rallar o cortar el jabón neutro y colocarlo en un recipiente resistente al calor. Añadir 6 cucharadas de agua caliente y dejar que se derrita hasta formar una crema.

Si es necesario, sumar 2 cucharadas más. También se puede utilizar baño María para acelerar el proceso.

4. Integración de la mezcla:

Unir la base de jabón con la preparación de aloe y zanahoria. Mezclar bien hasta lograr una consistencia uniforme. Opcionalmente, colar para eliminar residuos.

5. Toque final:

Incorporar la cucharada de vinagre de manzana y mezclar. Dejar reposar hasta que adquiera mayor consistencia cremosa.

Uso y recomendaciones

Este shampoo posee un pH cercano a 5, adecuado para el cuero cabelludo, por lo que puede utilizarse incluso a diario. Genera una espuma suave que limpia sin resecar y aporta nutrición desde la raíz.

Para potenciar sus efectos, se recomienda complementar con una crema de enjuague casera. Conservado en la heladera, puede durar entre 2 y 3 semanas, e incluso más si se manipula con utensilios limpios para evitar su contaminación.