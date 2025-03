Gloria Carrá apuntó contra su ex Luciano Cáceres: contó los detalles de la batalla judicial que tienen hace 10 años

En el móvil de Puro Show, la actriz aseguró que todavía no hubo ningún arreglo económico. "No sé, no tengo idea. Te lo digo en serio. Te juro que no hablé con mi abogado. Pero todavía no se hizo, todavía estamos ahí. Hay una pelea, pero bueno... No quiere soltar", expresó con ironía.