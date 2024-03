Gran Hermano: Ema confesó lo que más le cuesta todos los días dentro de la casa: "Tengo ganas de..."

En una charla con Furia, Ema admitió que está pasándola muy mal. Que todas las mañanas piensa en consumir, pero que no puede, por eso se aferra fuerte a los cigarrillos.

“No me enojo, pero sabes las ganas que tengo de hacer otra cosa y lo único que hago es fumar un pucho”, dice Ema preocupado.

“Sabes la necesidad de otra cosa con la que me levanto todas las mañanas yo”, indicó revelando lo fuerte que es para él la adicción que tiene y por eso sus cambios de humor violentos.

“No saben, no se los voy a decir para que no me hundan”, explicó Ema sobre la información que no quiere brindarles al resto de sus compañeros dentro de la casa.