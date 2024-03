El fuerte mensaje de Furia a Rosina a cuatro días de haber quedado eliminada de Gran Hermano: "¿Qué...?"

Pero, en un ping pong que le hizo Bauti, “pasé tres meses aguantando a Rosina y sigo bien”, dice Furia. Bauti le pregunta: “¿Alguien que extrañes dentro de la casa?”. Y, para sorpresa de todos, la pelada contesta: “A Rosina”.

“Pero querías que se vaya, no entiendo nada”, le repregunta el uruguayo. “Es como un amor, es como una cosa que me falta. Me falta Rosina, que esté ahí rompiéndome las pelo… A todos nos falta, Rosina: ¿Qué hiciste mal?”, indicó Furia.