Gran Hermano: Florencia y Sabrina en guerra por un insólito motivo

Florencia contó que Sabrina no tiene buena onda con ella, que no le quiso prestar un buzo y que luego le reprochó que no lo usó.

“Cara de ojet… en la mesa, no interactúa con nadie”, empieza diciendo Catalina por la actitud de Sabrina. “Yo le fui a pedir un buzo, estaba arriba de su cama -que era la primera- y le dije ´che Sabri, ¿me puedo poner este buzo?´. Me dijo ´sí´pero no me lo dije tipo sí obvio. Mala leche”, sentenció la nueva.

Florencia no se lo puso y Sabrina pidió que alguien le preste otro buzo. Furia intervino y le comentó que se quede tranquila, que pese a que le sacaron los que ella llevó, la producción iba a intervenir y darle algún abrigo.