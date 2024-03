Gran Hermano: Florencia Cabrera arremetió contra la nueva Florencia y aseguró "la chiquita esta..."

La ex participante se enojó primero con la producción por sumar una participante con su mismo nombre y luego apuntó contra la nueva.

“La chiquita esta con mi mismo nombre no me cayó bien y no cayó bien en ningún lado. Porque, voy a decir esto, Flor si vos hablas de los cuerpos y de los talles, y nos tenemos que aceptar. Después no podes decir que las mujeres son envidiosas, que te sacan el novio, y demás”, dijo la morocha.

“Flor te deseo lo mejor en esta nueva etapa de la casa. Pero te digo una cosa: Florencia hay una sola y soy yo”, finalizó.