Rafael Ferro sorprendió al contar que manejaba un auto en una app antes de su serie con Tini Stoessel

Tini Stoessel deslumbra con el estreno de su nueva serie: solo tiene 6 episodios y ya es furor

Los suscriptores de Disney+ ya pueden disfrutar del estreno de Quebranto, la nueva serie que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación. Con seis episodios de 45 minutos cada uno, este thriller dramático se presenta como una propuesta cargada de tensión, misterio y giros inesperados que prometen mantener al espectador atrapado desde el primer capítulo.

La serie, producida por Non Stop México, fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. El elenco está conformado por figuras internacionales como Jorge López y Martín Barba, quienes acompañan a Stoessel en una trama donde el pasado, la traición y la búsqueda de la verdad se entrelazan en un escenario de alto riesgo.

De qué trata Quebranto en Disney+

En Quebranto, Miranda (Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina que sufre de ansiedad, un síntoma que atribuye al vacío que le genera no conocer sus raíces. En su intento por reconstruir su historia, decide regresar a México, donde descubre que la verdad sobre su origen es mucho más dolorosa y compleja de lo que imaginaba. Es entonces cuando se infiltra en una organización criminal en Ciudad de México, guiada por Javier Lara (López), sobrino del líder, y protegida por Leo (Barba), un ex agente de las fuerzas especiales. En esta travesía, Miranda se enfrenta a decisiones extremas: elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y la venganza, entre el amor de quien daría la vida por ella y el de quien sería capaz de matar.

La serie cuenta con seis episodios de 45 minutos y presenta un elenco destacado que incluye las participaciones especiales de Antonio de la Vega (Emiliano), Rafael Ferro (Martín) y Otto Sirgo (Santiago). También forman parte del reparto Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael).

Rodada principalmente en México, con algunas escenas en Argentina, Quebranto está dirigida por Bernardo de la Rosa y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner, quienes construyen una historia intensa y emocional que marca un nuevo desafío en la carrera de Tini Stoessel.