El error que no lo frenó: un participante de La Voz Argentina empezó mal, se recuperó y fue elegido por Luck Ra

Al cierre de la instancia, el conductor Nico Occhiato le preguntó al cantante cordobés si ya había tomado una decisión. Con cierta duda, respondió: "Solo sé que no sé nada". Finalmente, Luck Ra y Cazzu tomaron la decisión de que Federico continuara en la competencia, reconociendo su capacidad de sobreponerse y seguir adelante.

El inesperado exabrupto de Luck Ra en La Voz Argentina que sorprendió a todos

En La Voz Argentina 2025 (Telefe) se vivió un momento inesperado que dejó a todos los presentes sin reacción. El protagonista fue Luck Ra, quien sorprendió con un exabrupto desmedido tras la batalla musical entre Violeta Lemo y Patricia Coronel, ambas integrantes del equipo de Soledad Pastorutti.

Las concursantes interpretaron “Qué agonía”, el emotivo tema de Yuridia y Ángela Aguilar. Justo antes de que los coaches comenzaran a dar sus devoluciones, el conductor Nico Occhiato tomó la palabra para recordar una promesa pendiente. Se dirigió a Violeta, oriunda de Tucumán, y le mencionó que aún le debía unas empanadas, algo que habían hablado en una etapa anterior del certamen.

Sin demorar, Violeta apareció con una canasta repleta de empanadas de carne, hechas por ella misma. Los miembros del jurado no tardaron en probarlas, y fue en ese momento cuando Luck Ra, completamente impactado por el sabor, soltó una frase que descolocó a todos en el estudio.

"Me cosería el cu... para no cag... esta delicia", lanzó el cuartetero, provocando una reacción inmediata entre los presentes. Lali Espósito casi escupe la empanada que estaba comiendo, mientras Juliana Gattas terminó tirada en el piso, llorando de risa por la ocurrencia.

Para cerrar el divertido episodio, Occhiato hizo una reflexión que generó aún más risas en el estudio, imaginando cómo se traduciría semejante expresión para los responsables internacionales del formato: "Imagínense al holandés dueño del formato tratando de analizar lo que dijo Luck Ra. A ver cómo le traducen eso".