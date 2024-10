Griselda Siciliani reveló la drástica decisión que tomó durante el rodaje de Envidiosa que causó revuelo en las redes

Entonces, Griselda reveló que para el rodaje de la tira tome una importante decisión drástica: “No mirar las escenas, no chequear las escenas. O sea, no ver si tenía papada, no ver si tenía panza, no ver si tenía arrugas, si estaba linda o fea, bien iluminada o no. No ver nunca, nunca nada hasta terminar de filmar”.