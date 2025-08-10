La filosa reacción de Moria Casán sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi: "Pobres pibes"

Embed

El momento que vivieron Mauro Icardi y la China Suárez a solas en Turquía

Luego de pasar dos semanas en Turquía, este viernes los tres hijos de la China Suárez regresaron a la Argentina. Aunque Rufina volverá en septiembre para comenzar el colegio en ese país, por ahora la actriz y Mauro Icardi quedaron solos en la flamante casa del futbolista en Estambul.

Como era de esperarse, los seguidores de la pareja no tardaron en hablar de una posible luna de miel entre ellos, que parecen cada vez más consolidados. Mientras la ex Casi Ángeles optó por mantener un silencio sugestivo en sus redes, Icardi sí compartió en su cuenta de Instagram cómo fue su primera actividad tras la partida de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Este sábado por la tarde publicó en sus Stories un video del jardín de su nueva residencia turca, donde su perro se robó toda la atención. Pero durante la mañana, el delantero hizo un posteo en el que se lo ve entrenando intensamente en las instalaciones del Galatasaray, preparándose para volver a las canchas tras la operación en su rodilla, que lo dejó fuera de juego desde noviembre.

Con esa publicación, Icardi dejó en claro que su foco principal está puesto en su carrera deportiva, más allá de las ganas que pudiera tener de pasar el día junto a su novia. Eugenia, por su parte, dejó todo en Buenos Aires y hasta enfrentó al padre de sus dos hijos menores para acompañarlo en esta nueva etapa, apostando fuerte a la construcción de una nueva familia.

En definitiva, lo que se vio fue que la China se limitó a darle un "me gusta" al posteo de Mauro desde la casa que ahora comparten en Estambul, mientras él entrenaba en el club. Luego, ya instalado en su hogar, el futbolista mostró a su mascota, a quien llamó su "gran compañero". Pero de Eugenia, ni una palabra.