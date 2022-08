Hace delivery, le robaron la moto y su jefe le dio una recompensa inesperada

La sorpresa llegó de la mano de su jefe Eduardo, que decidió hacerse cargo de la situación. Decidió comprarle otra moto para que pueda seguir trabajando.

“Tengo un dinero guardado y lo voy a utilizar para comprar la moto de vuelta porque no me ha fallado y creo que se lo merece”, contó en la entrevista. "No lo puedo dejar en banda y lo voy a ayudar en lo que pueda", agregó.

Para muchos, el gesto de Eduardo es lo que correspondía. Al cabo, le robaron mientras trabajaba para él y de algún modo es responsable por su contratación. Pero Damián no le reclamaba nada. “Le dije que no le correspondía, pero quiere hacerlo. Estoy muy contento y agradecido”, dijo, además de sentirse muy agradecido por el trato que recibe en la rotisería.