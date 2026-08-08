Qué ver en HBO Max: la serie Más que rivales presentó a los protagonistas de la nueva temporada

La serie fue encargada por Crave de Bell Media, con la participación del Canada Media Fund (CMF). Jacob Tierney es guionista, director y productor ejecutivo. Brendan Brady y Jayme Alter Wilson se desempeñan como productores ejecutivos. Lori Fischburg y Liane Cunje son productoras, con Rachel Reid como productora consultora. Mike Goldbach se desempeña como coguionista de la segunda temporada.

Por parte de Bell Media: Adam Feigen es ejecutivo de Desarrollo de Programación Original de Ficción; Rachel Goldstein-Couto es directora de Desarrollo; Melissa Williamson es ejecutiva sénior de Producción; Sarah Fowlie es directora de Producción; Li Yeh es directora de Planeación Estratégica; Brian Blazik es director de Ventas de Bell Media para Sphere Abacus; Carlyn Klebuc es gerente general de Programación Original; y Justin Stockman es vicepresidente de Contenido Global.

La serie es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus, una compañía de Bell Media, y está disponible en más de 130 países alrededor del mundo. No se pierdan la primera temporada por HBO Max.