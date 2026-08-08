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Qué ver en HBO Max: la serie Más que rivales presentó a los protagonistas de la nueva temporada

Justice Smith y Charlie Gillespie se unen al elenco de Más que rivales en su segunda temporada. La aclamada serie de HBO Max está prevista para estrenar con grandes sorpresas.

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Qué ver en HBO Max: la serie Más que rivales presentó a los protagonistas de la nueva temporada. (Foto: Gentileza Prensa)

Qué ver en HBO Max: la serie Más que rivales presentó a los protagonistas de la nueva temporada. (Foto: Gentileza Prensa)

La exitosa serie original de Crave disponible en HBO Max para Latinoamérica, Más que rivales suma a Justice Smith (I Saw the TV Glow; Now You See Me: Now You Don’t) y Charlie Gillespie (One Night Only, Splitsville, Suze) al elenco, en los papeles de Harris Drover y Troy Barrett, respectivamente. Smith y Gillespie se unen a Hudson Williams y Connor Storrie como protagonistas de la nueva temporada, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2027.

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Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media, la aclamada y premiada serie Más que rivales S fue creada por Jacob Tierney y está basada en Game Changers, la exitosa saga de libros de Rachel Reid.

"Rachel Reid nos ha dado dos personajes maravillosamente complejos en Harris y Troy, y es imposible no querer que les vaya bien", señalaron Jacob Tierney y Brendan Brady. "Desde el comienzo del proceso de casting, sabíamos que buscábamos actores capaces de crear juntos algo verdaderamente especial y de trasladar a la pantalla esa misma profundidad y sensibilidad. Justice y Charlie logran exactamente eso. Ambos conectaron de inmediato con la vulnerabilidad y la resiliencia que definen a estos personajes, demostrando una comprensión instintiva de quiénes son Harris y Troy".

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

La primera temporada, disponible para Latinoamérica en HBO Max, contó la historia de los jugadores de hockey rivales Shane Hollander (Williams) e Ilya Rozanov (Storrie). Unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos terminaba de comprender, lo que comenzó como un romance secreto entre dos jóvenes novatos se convirtió en un recorrido de varios años marcado por el amor, la negación y el autodescubrimiento.

La serie fue encargada por Crave de Bell Media, con la participación del Canada Media Fund (CMF). Jacob Tierney es guionista, director y productor ejecutivo. Brendan Brady y Jayme Alter Wilson se desempeñan como productores ejecutivos. Lori Fischburg y Liane Cunje son productoras, con Rachel Reid como productora consultora. Mike Goldbach se desempeña como coguionista de la segunda temporada.

Por parte de Bell Media: Adam Feigen es ejecutivo de Desarrollo de Programación Original de Ficción; Rachel Goldstein-Couto es directora de Desarrollo; Melissa Williamson es ejecutiva sénior de Producción; Sarah Fowlie es directora de Producción; Li Yeh es directora de Planeación Estratégica; Brian Blazik es director de Ventas de Bell Media para Sphere Abacus; Carlyn Klebuc es gerente general de Programación Original; y Justin Stockman es vicepresidente de Contenido Global.

La serie es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus, una compañía de Bell Media, y está disponible en más de 130 países alrededor del mundo. No se pierdan la primera temporada por HBO Max.

En pocas palabras

  • Nuevos Protagonistas: Justice Smith y Charlie Gillespie se unen a la segunda temporada de la serie de HBO Max, Más que rivales.
  • Trama y Estreno: La aclamada serie, basada en libros de Rachel Reid, regresa con su nueva temporada prevista para la primavera de 2027.
  • Contexto de la Primera Temporada: La temporada anterior exploró la compleja relación entre jugadores de hockey rivales en HBO Max.
Resumen generado por Thinkindot AI
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