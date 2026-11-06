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Helado de dulce de leche: cómo prepararlo en casa con solo tres ingredientes y que quede bien cremoso

Una receta fácil y económica para preparar helado de dulce de leche casero sin máquina heladera. Con tres ingredientes y un sencillo paso de batido, se consigue una textura suave y cremosa.

Helado de dulce de leche casero

Helado de dulce de leche casero, una receta fácil con tres ingredientes y sin necesidad de utilizar máquina heladera.

El helado de dulce de leche es uno de los sabores preferidos de los argentinos y una tentación difícil de resistir. Prepararlo en casa es más fácil de lo que parece: con solo tres ingredientes y sin necesidad de una máquina heladera, se puede conseguir un postre cremoso y lleno de sabor, ideal para disfrutar en cualquier momento.

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Ingredientes para hacer helado de dulce de leche

  • 400 g de dulce de leche clásico.

  • 200 g de crema de leche.

  • 200 cc de leche entera.

  • Opcional: chips de chocolate o cucharadas adicionales de dulce de leche para incorporar a la preparación.

Cómo hacer helado de dulce de leche paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina")

1. Mezclar el dulce de leche con la crema: colocar los 400 gramos de dulce de leche en un recipiente grande junto con los 200 gramos de crema de leche. Integrar ambos ingredientes con una cuchara hasta conseguir una preparación uniforme.

2. Incorporar la leche: agregar los 200 cc de leche entera y volver a mezclar hasta que los ingredientes queden completamente integrados y sin grumos.

3. Llevar al freezer: colocar el recipiente en el congelador durante una hora o una hora y media, hasta que la mezcla comience a tomar cuerpo y firmeza.

4. Batir para conseguir una textura cremosa: retirar la preparación del freezer y batir manualmente con un batidor de alambre durante 10 minutos. Este paso permite romper los cristales de hielo e incorporar aire, lo que ayuda a conseguir una consistencia más suave y cremosa.

5. Agregar los ingredientes opcionales: incorporar los chips de chocolate o sumar cucharadas de dulce de leche sobre la mezcla. Remover apenas si se busca conseguir un efecto veteado.

6. Completar el congelado: pasar la preparación a un recipiente apto para freezer y dejarla congelar hasta que alcance una consistencia firme, lista para servir.

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