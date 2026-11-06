Helado de dulce de leche: cómo prepararlo en casa con solo tres ingredientes y que quede bien cremoso

2. Incorporar la leche: agregar los 200 cc de leche entera y volver a mezclar hasta que los ingredientes queden completamente integrados y sin grumos.

3. Llevar al freezer: colocar el recipiente en el congelador durante una hora o una hora y media, hasta que la mezcla comience a tomar cuerpo y firmeza.

4. Batir para conseguir una textura cremosa: retirar la preparación del freezer y batir manualmente con un batidor de alambre durante 10 minutos. Este paso permite romper los cristales de hielo e incorporar aire, lo que ayuda a conseguir una consistencia más suave y cremosa.

5. Agregar los ingredientes opcionales: incorporar los chips de chocolate o sumar cucharadas de dulce de leche sobre la mezcla. Remover apenas si se busca conseguir un efecto veteado.

6. Completar el congelado: pasar la preparación a un recipiente apto para freezer y dejarla congelar hasta que alcance una consistencia firme, lista para servir.