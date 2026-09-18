Postre helado de dulce de leche y chocolate: cómo hacerlo fácil en casa y con pocos ingredientes

2. Batir la crema e integrar: colocar la crema fría en el recipiente y batir ligeramente, sin exceder el tiempo de batido. Luego, incorporar el dulce de leche para formar la preparación base del helado.

3. Preparar el molde: pincelar la superficie interna del molde con un poco de agua para lograr que un trozo amplio de nylon o plástico de cocina se adhiera sin deslizarse.

4. Formar la primera capa: colocar un poco más de la mitad de la mezcla de dulce de leche en el molde y distribuirla uniformemente hasta llegar a los bordes.

5. Preparar la capa de chocolate: agregar las tres cucharaditas colmadas de cacao amargo al resto de la preparación y mezclar hasta integrar por completo. Colocar esta mezcla de chocolate encima de la capa de dulce de leche. De manera opcional, se pueden intercalar unas cucharaditas de dulce de leche entre ambas capas.

6. Colocar las galletitas y llevar al freezer: disponer sobre la superficie una capa de galletitas vainillas o soletillas. Luego, cubrir bien la preparación cerrando el nylon y llevar al freezer durante aproximadamente 4 horas o hasta que adquiera la firmeza adecuada.

7. Desmoldar: una vez que el postre esté firme, retirarlo del freezer y dejarlo templar unos instantes a temperatura ambiente para despegar el plástico fácilmente.

8. Preparar y colocar la cubierta crocante: derretir los 200 g de chocolate con leche junto con las 2 cucharaditas de aceite vegetal, ya sea a baño María o en el microondas. Una vez que esté fluido, añadir los 40 g de nueces picadas e integrar bien. Finalmente, verter y distribuir la mezcla sobre la superficie del helado.