La joven también reconoció que fue testigo del dolor que atravesó Rivas y aseguró que todavía observa las consecuencias de aquella experiencia. " Yo la vi sufrir mucho por toda esa situación y la sigo viendo sufrir porque, bueno, uno cuando alza mucho sus banderas después las consecuencias no son del todo amables y del todo gratas; uno tiene que pagar a veces las banderas que alza y yo siento que a mi madre le sigue sucediendo eso", sostuvo.

Sin embargo, destacó la fortaleza con la que su madre enfrenta las dificultades y la admiración que siente por su manera de defender sus ideales. "Es una persona muy fuerte, que tiene los principios y sus ideales por delante de cualquier cosa. Es una mujer que admiro mucho y que es extremadamente fuerte, entonces puede con todo; y obvio que lo sufre, le lastima y le duele, pero sigue adelante", afirmó.

Miranda de la Serna habló de las puertas que se le habrían cerrado a Érica Rivas en el medio artístico

Consultada sobre si la postura de Rivas pudo haberle costado oportunidades laborales, Miranda fue contundente, aunque aclaró que no tiene información concreta para confirmar situaciones particulares. "No tengo la data dura de decir ‘sí, a mi vieja la bajaron de este proyecto’, pero estoy segura que sí", manifestó.

Para explicar su postura, describió la personalidad frontal de su madre y señaló que sus cuestionamientos pueden resultar incómodos para quienes manejan las estructuras de poder dentro de la industria.

"Mi vieja es una persona que está todo el tiempo diciendo: ‘Che, ¿esto así no? Che, me estás diciendo esto de una mala manera’. Y para la gente del medio, para los hombres que son los que manejan esas cúpulas de poder, es muy incómodo tener a una mujer que está todo el tiempo diciendo las cosas que no le gustan y en las que no está de acuerdo", analizó.

En ese sentido, consideró que muchas veces es más sencillo callarse para conservar un lugar de trabajo, pero aseguró que esa no es la elección de Érica. "Es mucho más fácil quedarte callado, bajar la cabeza y seguir laburando o seguir siendo dirigido por personas que no... y mi mamá no es así. A pesar de que por ahí tiene que pagar sus consecuencias, es el camino que ella sigue eligiendo y por el que yo realmente la admiro completamente", agregó.

Miranda también explicó que comparte con su madre esa manera de entender el arte y que ninguna de las dos está dispuesta a negociar sus convicciones por dinero.

"Hay artistas que están dispuestos a tranzar con personas o con temas que no son los que militan o los que creen... Nosotras no. Primero viene lo primero, que es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comulgamos, y en base a eso nace nuestro arte", aseguró.

Aunque reconoció que no siempre es fácil sostener esa postura, especialmente siendo artistas independientes, dejó en claro cuáles son sus prioridades. "Estaría buenísimo poder apagar ese switch y decir: ‘Che, bueno, ya está, me meto en esto, no me importa, listo’. Pero es que vale mucho más que el dinero. Y no es que nos podemos dar el lujo de decir ‘no cobro, hago lo que quiero’, porque somos artistas independientes, no venimos de una familia de plata ni nada... Preferimos por ahí no ganar millonadas de dinero y sí poder decir las cosas que realmente sentimos y pensamos", explicó.

Por último, destacó otro aprendizaje que recibió de sus padres: la importancia de generar sus propias oportunidades en lugar de esperar que lleguen propuestas laborales. "No podemos quedarnos esperando la llamada de Hollywood; yo siempre digo eso, no puedo esperar que un día venga un productor y me diga: ‘Ay, vos tenés que hacer una película de terror’. Me voy a morir esperando que me pase eso", reflexionó.

Como ejemplo, mencionó el trabajo de Érica Rivas como productora de su propia obra teatral, Matate, amor, cuyas entradas se agotan cada vez que salen a la venta.

Ese acompañamiento también fue fundamental cuando Miranda decidió comenzar a desarrollar sus propios proyectos. Su madre la respaldó desde el primer momento y hasta se involucró en su debut como guionista y productora, participando como productora ejecutiva y ofreciéndoles su casa quinta de Maschwitz para filmar.

"Era enero y nos dijo: ‘Chicos, les puedo prestar mi casa para filmar ocho días en abril", recordó. La propuesta tuvo un valor especial porque se trataba del lugar donde había transcurrido su infancia. "Es la casa de mi infancia, es donde yo me crie, y fue como: ‘Che, tenemos que escribir este guion ya... Es una ventana que se nos abrió y tenemos que hacer que esto suceda’", concluyó.