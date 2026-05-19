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Horóscopo Chino hoy: las predicciones para este martes 19 de mayo bajo el signo del Cerdo de Agua

El Cerdo de Agua rige la jornada de hoy trayendo un clima de honestidad, generosidad y fluidez. Descubrí qué le depara el destino a tu animal.

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El Cerdo de Agua aporta un clima de fluidez y empatía ideal para resolver tensiones este martes. Foto: Horóscopo chino.

El Cerdo de Agua aporta un clima de fluidez y empatía ideal para resolver tensiones este martes. Foto: Horóscopo chino.

Hoy, martes 19 de mayo de 2026, el calendario energético oriental nos sitúa bajo la amorosa regencia del Cerdo de Agua (también conocido como Chancho). En el horóscopo chino, el Cerdo es el signo de la honestidad transparente, el disfrute de la vida y la nobleza de espíritu. Al combinarse hoy con el elemento Agua, esta energía se vuelve sumamente empática, intuitiva y propicia para que las relaciones humanas fluyan sin tensiones.

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 La Cabra de Madera invita a la reflexión y a la búsqueda de equilibrio en este martes. Foto: Horóscopo chino.

En el mes de la Serpiente, que suele ser más estratégico y desconfiado, el Cerdo de Agua funciona hoy como un bálsamo de frescura. Es un martes ideal para dejar de lado las defensas altas, confiar en el entorno y buscar acuerdos basados en la buena fe. Si venías arrastrando un clima pesado desde el lunes, hoy el universo te propone resolver los conflictos con una sonrisa y una buena charla. La energía del Agua nos pide adaptabilidad: hoy ganan los que saben escuchar y ceder a tiempo.

Predicciones para los 12 animales: martes 19 de mayo

Para la Rata, el agua de hoy potencia tu intuición comercial; hacéle caso a esa corazonada. El Búfalo deberá flexibilizar su agenda; el Cerdo te pide que dejes un espacio para el disfrute. El Tigre encuentra en la jornada un alivio a las tensiones recientes; gran día para el romance. El Conejo vivirá un martes de mucha armonía familiar; aprovechá para conectar con los tuyos.

El Dragón hoy debe cuidar los excesos en las comidas o gastos; mantené el equilibrio. La Serpiente, al ser el opuesto directo del Cerdo, sentirá cierta resistencia en el ambiente; no te lo tomes personal y evitá confrontar hoy. El Caballo sentirá que los trámites avanzan con una fluidez inesperada. La Cabra se sentirá sumamente inspirada y creativa en el laburo; mostrá tus ideas.

Para el Mono, la jornada te pide que dejes la picardía de lado y apuestes a la honestidad brutal. El Gallo recibirá una buena noticia o un reconocimiento de un superior hoy. El Perro disfrutará de un día de mucha lealtad y contención de sus amigos. Finalmente, el Cerdo, en su propio día, tiene el magnetismo a pleno; todo lo que encares hoy con el corazón saldrá de maravillas.

Consejos para sintonizar con la jornada

La clave del éxito hoy es la autenticidad. El Cerdo de Agua detesta las posturas falsas y los dobleces. Si tenés que plantear algo en el trabajo, hacelo desde la honestidad y vas a encontrar una respuesta positiva. En lo cotidiano, te recomiendo vestir tonos azules, celestes o negros para potenciar el elemento Agua. Es un gran día para compartir un almuerzo rico o un café con un compañero de laburo; el Cerdo se nutre de la buena compañía.

En salud, la energía de hoy rige el sistema circulatorio y los riñones. Asegurate de tomar mucha agua durante la tarde y evitá el exceso de sal. La abundancia hoy no se mide solo en la billetera, sino en la capacidad de disfrutar del presente. Date un pequeño gusto al salir del trabajo; te lo merecés.

FAQ:

  • ¿Es buen día para cerrar contratos? Sí, siempre y cuando ambas partes jueguen limpio.

  • ¿Cuál es el color de la suerte hoy? El azul marino y el blanco.

  • ¿Cómo afecta al amor? Favorece la reconciliación y los gestos de ternura genuinos.

  • ¿Qué amuleto se recomienda? Una piedra de cuarzo transparente para mantener la pureza energética.

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