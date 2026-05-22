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Horóscopo Chino fin de semana: predicciones del 22 al 24 de mayo bajo el magnetismo del Tigre de Fuego

El Tigre de Fuego toma las riendas del fin de semana inyectando pasión, adrenalina y audacia. Descubrí cómo afecta la energía oriental a tu animal.

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El Tigre de Fuego aporta la valentía y el entusiasmo necesarios para reactivar la vida social este fin de semana. Foto: Horóscopo.

El Tigre de Fuego aporta la valentía y el entusiasmo necesarios para reactivar la vida social este fin de semana. Foto: Horóscopo.

Llegamos al fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo de 2026, y el calendario energético oriental da un vuelco rotundo. Dejamos atrás la quietud de los días previos para ingresar bajo la regencia absoluta del Tigre de Fuego. En la astrología china, el Tigre es el signo de la pasión indomable, la aventura, el liderazgo carismático y los impulsos coronados por el éxito.

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El Gallo de Madera nos invita a la precisión y al brillo personal durante este fin de semana. Foto: Horóscopo chino.

Al combinarse durante estos tres días con el elemento Fuego, toda esa potencia natural se multiplica. En pleno mes de la Serpiente, que suele imponer un clima de cautela y desconfianza, el Tigre de Fuego rompe las reglas del juego. Este fin de semana nos invita a salir del aislamiento, a tomar riesgos calculados en lo afectivo y a recuperar el entusiasmo que la rutina nos va desgastando.

Es una vibración ideal para los encuentros sociales intensos, las salidas nocturnas improvisadas y los debates apasionados. La energía del Fuego nos pide acción directa y valentía: durante estos tres días ganan los que se animan a romper el molde, los que expresan lo que sienten sin filtros y los que no le temen al cambio de planes de último momento.

Predicciones para los 12 animales: del viernes 22 al domingo 24

  • Rata: El Fuego te acelera el pulso. Aprovechá el sábado para resolver un tema económico pendiente que te quitaba el sueño.

  • Búfalo: El Tigre te saca a la fuerza de tu zona de confort. No te resistas a las salidas improvisadas; te vas a divertir más de lo esperado.

  • Tigre: En tu propio fin de semana y con el elemento Fuego a favor, tu magnetismo personal estará en la cima. Gran momento para la conquista amorosa.

  • Conejo: La intensidad del ambiente te puede abrumar el viernes por la noche. Buscá momentos de silencio y descanso el domingo por la tarde.

  • Dragón: Una sintonía espectacular con el Tigre te regala un fin de semana ideal para eventos sociales, cenas con amigos y networking.

  • Serpiente: Sentirás cierta fricción con la energía del día. Evitá las discusiones por celos o territorio en la pareja durante el sábado.

  • Caballo: El Fuego del Tigre enciende tus ganas de viajar o moverte. Excelente momento para una escapada express o una salida al aire libre.

  • Cabra: El cielo te pide que cuides tus gastos durante el fin de semana. No gastes dinero por pura ansiedad o por querer impresionar a alguien.

  • Mono: Al ser el opuesto directo del Tigre, debés moverte con cuidado. No te tomes las bromas o comentarios del entorno de forma personal.

  • Gallo: Un fin de semana ideal para ordenar tu hogar y planificar la semana entrante. El orden exterior te va a traer mucha paz mental.

  • Perro: Aliado histórico del Tigre, vas a vivir tres días de mucha lealtad, contención afectiva y reencuentros muy esperados con amigos.

  • Chancho: La energía del fin de semana favorece la intimidad y las charlas profundas. Gran momento para limar asperezas con tu pareja.

Consejos para sintonizar con el Tigre de Fuego

La clave absoluta para triunfar entre el viernes y el domingo es la autenticidad total. El Tigre de Fuego detesta las posturas falsas, las medias tintas y la indecisión. Si tenés ganas de encarar un proyecto o de plantearle algo a una persona especial, el cielo te da la luz verde para hacerlo con el corazón en la mano.

Para conectar visual y energéticamente con esta vibración, te recomiendo usar prendas o detalles en tonos rojos, naranjas o dorados brillantes durante tus salidas. En el plano del bienestar físico, el Fuego rige el corazón y el sistema circulatorio.

Tratándose de un fin de semana de alta intensidad, balanceá las salidas nocturnas con una buena caminata al sol el domingo por la mañana para limpiar el organismo y oxigenar los músculos. La abundancia este fin de semana no pasa por la especulación fría, sino por la generosidad de espíritu.

FAQ:

  • ¿Es un buen fin de semana para mudanzas o firmas? No es el ideal. La energía del Tigre de Fuego es muy impulsiva y puede hacerte pasar por alto la letra chica.

  • ¿Cuál es el número de la suerte oriental? El 3 y el 9, símbolos de expansión, fuego y creatividad absoluta.

  • ¿Cómo influye en los solteros? Activa el modo conquista y los flechazos inesperados en lugares públicos o eventos nocturnos.

  • ¿Qué amuleto se sugiere llevar? Una piedra cornalina o un jaspe rojo para potenciar el coraje y proteger tu campo energético.

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