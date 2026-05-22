Horóscopo Chino fin de semana: predicciones del 22 al 24 de mayo bajo el magnetismo del Tigre de Fuego

Para conectar visual y energéticamente con esta vibración, te recomiendo usar prendas o detalles en tonos rojos, naranjas o dorados brillantes durante tus salidas. En el plano del bienestar físico, el Fuego rige el corazón y el sistema circulatorio.

Tratándose de un fin de semana de alta intensidad, balanceá las salidas nocturnas con una buena caminata al sol el domingo por la mañana para limpiar el organismo y oxigenar los músculos. La abundancia este fin de semana no pasa por la especulación fría, sino por la generosidad de espíritu.

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