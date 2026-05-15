Georgina Barbarossa estalló por el video de la autopsia de Diego Maradona que le mostraron a Gianinna

Kablan explicó con detalle lo que ocurrió: "Ayer declaró un médico que trató muchos años a Maradona, Mario Schiter, un gran profesional que además lo quería. Pero al término de esa declaración testimonial pidió declarar por sexta vez Leopoldo Luque y Carlos Díaz, dos de los acusados". Y continuó: "Cuando empieza la ampliación de la declaración de Leopoldo Luque, habla de la autopsia y la ponen, sin reparar que esté Gianinna. No le importó que en la sala estaba una de las hijas de Diego Maradona. Un video de una autopsia es una cosa espantosa".

Muy movilizada, Georgina reaccionó: "No lo puedo creer, ¿cómo le muestran la autopsia de tu papá o de la persona que vos amás, porque cometieron un asesinato?".

Kablan aclaró que las imágenes podían exhibirse dentro del proceso judicial, pero cuestionó la forma en que ocurrió: "Se puede mostrar la autopsia, pero por una cuestión de humanidad se advierte. No se hace de una. Y no se lo dijeron".

Entonces Georgina volvió a estallar: "El hecho de ver la foto de Maradona con el estómago hinchadísimo es muchísimo. ¿Cómo no vas a avisar que vas a pasar la autopsia de tu padre, tu familiar amado? No lo puedo creer".

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¿Qué dijo Gianinna Maradona tras el tenso cara a cara con Leopoldo Luque?

Horas después del incidente, Gianinna Maradona explotó en sus redes sociales con un mensaje devastador contra Leopoldo Luque, al que llamó "hijo de puta" y acusó de no tener empatía, corazón ni escrúpulos. "Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa", cerró en su primera historia. El posteo fue analizado en La mañana con Moria, donde la conductora y sus panelistas se refirieron al duro momento que atraviesa la hija del Diez.

En la segunda historia, subió una foto besándolo a Diego y le prometió que no va a parar hasta el final del juicio, aunque reconoció que lo hace con el corazón destruido y la psiquis destrozada.