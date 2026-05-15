Yanina Latorre fulminó a Agustín Bernasconi tras el rumor de romance con Wanda Nara: “Quedás como un...”

Según explicó, la propia Wanda Nara habría dado señales de estar iniciando un vínculo sentimental con el protagonista de ¿Querés ser mi hijo?, algo que se habría instalado a través de comentarios de personas cercanas a ella.

Sin embargo, mientras crecían las versiones sobre ese supuesto romance, aparecieron imágenes y videos de Martín Migueles en el edificio donde reside la conductora de MasterChef Celebrity, lo que volvió a poner en duda el verdadero estado de su situación sentimental.

El financista, que fue imputado por maniobras vinculadas al dólar oficial durante la época del cepo cambiario, continuaría manteniendo una relación con la empresaria, pese a todas las especulaciones que circularon durante los últimos días.

De hecho, Yanina Latorre aportó un dato que para ella terminó siendo determinante y reveló qué ocurrió el jueves por la noche. “Migueles estaba en el Chateau mirando el partido de River con los hijos de Wanda”, aseguró.

En ese momento, Majo Martíno intervino para reforzar la versión y sostuvo sin dudar: “Sigue de novia con Martín Migueles. Esto está confirmadísimo”.

Ya completamente indignada por cómo se dieron los hechos, Yanina Latorre cerró con una frase directa contra la mediática: “Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”.

Wanda NAra, Agustín Bernaconi y Jean Pierre Noher

Cuáles son las fotos que desmienten la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

La situación sentimental de Wanda Nara y Martín Migueles continúa generando versiones cruzadas y mucha incertidumbre. Desde hace varios días comenzaron a circular fuertes rumores de crisis entre ambos, e incluso la propia mediática habría dado a entender en conversaciones con periodistas que la relación había llegado a su fin.

Sin embargo, un par de horas después aparecieron nuevas imágenes contradiciendo esa supuesta separación y volvieron a instalar dudas sobre el verdadero presente amoroso de la conductora. Las fotos muestran a Martín Migueles junto a su hija y las dos nenas de Wanda mientras realizaban compras en un supermercado de Zona Norte durante el último fin de semana.

Las imágenes fueron difundidas en el programa La Posta del espectáculo, donde el periodista Gustavo Méndez hizo referencia al material y lanzó una frase contundente sobre el tema. “Tenemos la imagen. Esto destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles”, aseguró al aire.

Quien también aportó información fue el abogado Martín Leiro, invitado al ciclo de streaming, que brindó detalles sobre cómo surgieron esas fotos que no hacen más que alimentar aún más las especulaciones alrededor de la pareja.

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“Yo soy de Zona Norte y estaba hablando con un colega el tema de Piccirillo, Migueles y Payarola, porque en Zona Norte se habla mucho de en los pasillos de Tribunales de este tema”, explicó el letrado al comenzar su relato.

Luego, continuó revelando cómo fue la charla que mantuvo con esa persona cercana al lugar donde habrían sido vistos. “Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda’”, comentó.

martin migueles foto con las hijas de wanda nara

Más adelante, Leiro sumó otro dato que terminó de despertar aún más dudas sobre la presunta ruptura. “Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’”, detalló.

Por último, el abogado remarcó que el empresario se encontraba compartiendo un momento familiar con las pequeñas y dejó entrever que todos venían de una actividad previa. “Migueles estaría con las dos nenas de Wanda y con su hija haciendo las compras, esto fue el sábado o el domingo, aparentemente venían de un evento porque las tres nenas están vestidas igual, me recalcó eso”, cerró.