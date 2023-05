Horóscopo de hoy gratis, miércoles 3 de mayo: desafíos y oportunidades

Aries (21 de marzo al 20 de abril). Una especial invitación los llevará a concurrir a un lugar que siempre desearon conocer. Sus posibilidades laborales se abren mostrándoles una expectativa mejor de la actual. Ser agradecido a la vida siempre. Momento de color: cian.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo). Este mes, Tauro puede sentir cierta tensión debido a la influencia de Júpiter y Plutón retrógrado, lo que puede llevar a cierta frustración e indecisión sobre qué camino tomar. A mediados de mes, esta tensión puede ser más notable. Sin embargo, a partir del día 16, Júpiter entrará en Tauro en su casa, lo que puede proporcionar una oportunidad para recibir reconocimiento o incrementar sus ingresos2. Momento de color: verde.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio). Para Géminis, este mes puede ser un momento de reflexión y crecimiento interno. La influencia de Saturno en su casa 12 puede llevarlo a evaluar sus metas y planes a largo plazo y a considerar si están alineados con sus verdaderos deseos. El eclipse lunar en Escorpio en su casa el día 5 puede ayudarlo a ver los cambios que necesita hacer en su vida cotidiana y en su salud2. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio). El día 7, Venus entrará en Cáncer en su casa, lo que mejorará su forma de comunicarse y le proporcionará una oportunidad para realizar alguna escapadita o visitar a personas que quiere mucho2. El día 17, el Sol entrará en Géminis en su casa 12, lo que puede traer una sensación renovada de espiritualidad y conexión con su interior2. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto). Logran lo que esperan a partir de conversación importante en el plano laboral. Una interesante cita les hará pensar en continuar ese encuentro. No es apropiado perder la esperanza en ningún aspecto de la vida. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre). Situación familiar los hará tomar una decisión laboral. Su capacidad es valorada al punto de ser fundamental en el lugar donde se desempeña. Háganse valer que todo apunta a la buena solución. Pueden pedir lo que sienten que se merecen. Momento de color: verde agua.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre). Lo que desean en el área laboral lo lograrán a partir de su firmeza y convicción. No permitan que los convenzan de lo que ustedes saben que no es verdad. La seguridad propia es importante mantenerla. Procuren no alterarse por cosas insignificantes. Momento de color: rosa viejo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre). Energía y vitalidad traducida en el plano laboral. Sus ansias se acrecientan porque verán llegar la concreción de un sueño. Ser agradecido a la vida debiera ser una premisa. Llamados que llegan sin ser esperados. Momento de color: malvón rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre). En los horóscopos es recomendable leer primero el ascendente y después el signo solar. Este mes, Sagitario puede sentir cierta inquietud por explorar nuevos horizontes y ampliar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero). Este mes, Capricornio puede sentir cierta presión por cumplir con sus responsabilidades y expectativas, tanto propias como ajenas. La influencia de Saturno y Plutón retrógrado en su signo puede llevarlo a cuestionar su propósito y su identidad. El eclipse lunar en Escorpio en su casa el día 5 puede ayudarlo a ver los cambios que necesita hacer en su círculo social y en sus proyectos colectivos. Momento de color: gris.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero). Para Acuario, este mes puede ser un momento de expansión y creatividad. La influencia de Júpiter en su casa 5 puede traerle oportunidades para expresar su talento y disfrutar de la vida. El día 16, Júpiter entrará en Tauro en su casa, lo que puede proporcionar una oportunidad para mejorar su hogar o su relación con su familia. Momento de color: turquesa.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo). Este mes, Piscis puede sentir cierta confusión o desilusión debido a la influencia de Neptuno en su signo. Esto puede llevarlo a idealizar o escapar de la realidad. El eclipse lunar en Escorpio en su casa el día 5 puede ayudarlo a ver los cambios que necesita hacer en su visión del mundo y en sus creencias. Momento de color: lila.