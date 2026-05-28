La particular opinión de Mariano Martínez sobre el look de Lali en los Premios Gardel: "Un rotundo..."

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Gustavo Pucheta y Fabián Paz fueron los primeros en dar su aprobación al ver una imagen de la cantante en los Premios Gardel 2026 y luego Ailén Bechara votó en el mismo sentido.

"A mí me encantó, estuve chusmeando todo porque lo subió a las redes. Me pareció un mil, una de las mejores para mi gusto. La rockeaba toda bien al estilo de Lali", indicó la panelista.

Por su parte, Fabián Medina Flores también aprobó el look a puro cuero color negro de Lali Espósito: "Es muy difícil trabajar el cuero como si fuera una tela así que tiene mucho más mérito, me encanta ese look", remarcó el asesor de moda.

Ante estas unánimes visiones de sus compañeros aprobando el look de la cantante, Mariano Martínez reaccionó al aire en el mismo sentido: “¡Muy bien! Rotundo deditos arriba”, reconoció buena onda con su ex.

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Cómo fue el romance de Mariano Martínez y Lali Espósito

Lali Espósito y Mariano Martínez se enamoraron en 2015 mientras grababan la novela Esperanza mía en El Trece, donde convertieron en realidad la atracción de sus personajes (un cura y una falsa monja).

Su historia se transformó en el romance más mediático de ese año, durando la relación aproximadamente 5 meses, hasta que ambos actores confirmaban luego la separación.

"Mi relación con Mariano terminó. Pido que no se especule ni se sigan inventando locuras sobre los motivos. Gracias por los mensajes de cariño", escribió Lali en su cuenta de Twitter a fines de marzo de 2016.

Luego, el actor habló para el programa Intrusos (América Tv) y explicaba las razones de la ruptura: "Estamos separados, es real. Es verdad que nos amábamos, fue amor real. No estoy para estar jugando. Tenemos nuestras razones, son privadas. No nos separamos por un tercero. Yo le deseo lo mejor, nuestra relación fue genuina. Tenemos que vivir un duelo", se sinceró.