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¡HABLÓ DE LA EX!

La particular opinión de Mariano Martínez sobre el look de Lali en los Premios Gardel: "Un rotundo..."

El actor Mariano Martínez se refirió al look de Lali Espósito en la gala de los Premios Gardel 2026 desde su ciclo La jaula de la moda y fue contundente.

28 may 2026, 09:40
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La particular opinión de Mariano Martínez sobre el look de Lali en los Premios Gardel: Un rotundo...
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La particular opinión de Mariano Martínez sobre el look de Lali en los Premios Gardel: "Un rotundo..."

El martes por la noche se entregaron los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo en una noche consagratoria para Milo J, que obtuvo varias estatuillas y se quedó con el Oro.

El evento contó con la presencia de varias figuras locales como Lali Espósito, Abel Pintos, Luck Ra, Ángela Leiva, Ian Lucas, Emanuel Horvilleur y Joaquín Levinton, entre otros.

Lo cierto es que al analizar los looks de los artitas presentes en la ceremonia en el ciclo La jaula de la moda, Mariano Martínez soprrendió con su particular opinión de la vestimenta lucida por Lali Espósito, su ex novia.

“Vamos a hacer ‘pulgar arriba o pulgar abajo’”, planteó el actor y conductor a sus compañeros en el panel, quienes fueron dando sus opiniones al look de Lali.

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Gustavo Pucheta y Fabián Paz fueron los primeros en dar su aprobación al ver una imagen de la cantante en los Premios Gardel 2026 y luego Ailén Bechara votó en el mismo sentido.

"A mí me encantó, estuve chusmeando todo porque lo subió a las redes. Me pareció un mil, una de las mejores para mi gusto. La rockeaba toda bien al estilo de Lali", indicó la panelista.

Por su parte, Fabián Medina Flores también aprobó el look a puro cuero color negro de Lali Espósito: "Es muy difícil trabajar el cuero como si fuera una tela así que tiene mucho más mérito, me encanta ese look", remarcó el asesor de moda.

Ante estas unánimes visiones de sus compañeros aprobando el look de la cantante, Mariano Martínez reaccionó al aire en el mismo sentido: “¡Muy bien! Rotundo deditos arriba”, reconoció buena onda con su ex.

RS Fotos

lali

Cómo fue el romance de Mariano Martínez y Lali Espósito

Lali Espósito y Mariano Martínez se enamoraron en 2015 mientras grababan la novela Esperanza mía en El Trece, donde convertieron en realidad la atracción de sus personajes (un cura y una falsa monja).

Su historia se transformó en el romance más mediático de ese año, durando la relación aproximadamente 5 meses, hasta que ambos actores confirmaban luego la separación.

"Mi relación con Mariano terminó. Pido que no se especule ni se sigan inventando locuras sobre los motivos. Gracias por los mensajes de cariño", escribió Lali en su cuenta de Twitter a fines de marzo de 2016.

Luego, el actor habló para el programa Intrusos (América Tv) y explicaba las razones de la ruptura: "Estamos separados, es real. Es verdad que nos amábamos, fue amor real. No estoy para estar jugando. Tenemos nuestras razones, son privadas. No nos separamos por un tercero. Yo le deseo lo mejor, nuestra relación fue genuina. Tenemos que vivir un duelo", se sinceró.

Lali Esposito y MAriano Martínez en Esperanza mía.jpg

     

 

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