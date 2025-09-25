En vivo Radio La Red
Horóscopo
Signos
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Los signos con mejor (y peor) manejo de la PLATA esta primavera

La primavera y el horóscopo trae subidas y bajadas en la economía emocional y real. ¿Sos de ahorrar o de gastar todo en un finde?

Primavera 2025: la billetera también florece (o se marchita). Foto: Internet

La plata no compra la felicidad, pero vaya que ayuda. Y también dice mucho de cómo somos. En primavera 2025, los tránsitos de Venus y Júpiter sacan a relucir la forma en que manejamos el dinero: con disciplina, con despilfarro o con ese arte de equilibrar las dos cosas.

Astrología: Los signos que tendrán suerte con la plata esta primavera 2025
astrologia: los signos que tendran suerte con la plata esta primavera 2025

Lo interesante es que la economía no es solo números: es emoción. Gastamos cuando estamos ansiosos, ahorramos cuando sentimos miedo, regalamos cuando queremos ser queridos.

¿La billetera también tiene estaciones?

Sí. La primavera es expansiva: más salidas, más encuentros, más ganas de vivir experiencias. Eso se traduce en billeteras más livianas. Y ahí aparecen las diferencias entre signos: algunos logran controlarse, otros se tiran de cabeza al gasto.

El dinero como espejo de nuestra autoestima

Lo que hacemos con la plata es un reflejo de cómo nos valoramos. Si nos castigamos, nos negamos placeres. Si nos sobreexigimos, gastamos para tapar vacíos. La primavera 2025 nos invita a revisar esa relación: ¿uso mi dinero para disfrutar o para tapar huecos?

Signos que mejor manejan la plata

Capricornio

El CEO del zodiaco. Capricornio siempre tiene un Excel mental: sabe cuánto entra, cuánto sale y cuánto conviene guardar. No se deja tentar fácil.

Virgo

Detallista y organizado. Virgo no gasta de más, sabe priorizar y hasta en los peores momentos encuentra maneras de administrar.

Tauro

Ama los lujos, sí, pero nunca pone en riesgo su seguridad. Tauro prefiere esperar y comprar calidad antes que despilfarrar en caprichos.

image
La forma en que gastamos dice más de nosotros que el saldo del banco. Foto: Horóscopo, Internet.

Signos que peor manejan la plata

Sagitario

El aventurero. Para él, la plata es para vivir, no para guardar. Gasta en viajes, cenas y experiencias. Después, que se arregle el “yo futuro”.

Piscis

Generoso hasta el extremo. Piscis gasta en otros, se emociona y se queda sin nada para sí mismo. A veces su corazón va más rápido que su billetera.

Libra

Quiere complacer, quedar bien, invitar, compartir. El problema es que después termina mirando la cuenta con cara de susto.

¿Gastar es perder o también es disfrutar?

El equilibrio es clave. Porque ahorrar todo puede ser tan vacío como gastar todo. La primavera pide que aprendamos a disfrutar sin ahogarnos después en culpas.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos son mejores administrando dinero en primavera 2025?

Capricornio, Virgo y Tauro.

¿Qué signos suelen gastar más impulsivamente?

Sagitario, Piscis y Libra.

¿Es un buen momento para ahorrar?

Sí, pero también para permitirse pequeños gustos que sumen alegría.

