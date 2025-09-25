Horóscopo: Los signos con mejor (y peor) manejo de la PLATA esta primavera

Signos que mejor manejan la plata

Capricornio

El CEO del zodiaco. Capricornio siempre tiene un Excel mental: sabe cuánto entra, cuánto sale y cuánto conviene guardar. No se deja tentar fácil.

Virgo

Detallista y organizado. Virgo no gasta de más, sabe priorizar y hasta en los peores momentos encuentra maneras de administrar.

Tauro

Ama los lujos, sí, pero nunca pone en riesgo su seguridad. Tauro prefiere esperar y comprar calidad antes que despilfarrar en caprichos.

image La forma en que gastamos dice más de nosotros que el saldo del banco. Foto: Horóscopo, Internet.

Signos que peor manejan la plata

Sagitario

El aventurero. Para él, la plata es para vivir, no para guardar. Gasta en viajes, cenas y experiencias. Después, que se arregle el “yo futuro”.

Piscis

Generoso hasta el extremo. Piscis gasta en otros, se emociona y se queda sin nada para sí mismo. A veces su corazón va más rápido que su billetera.

Libra

Quiere complacer, quedar bien, invitar, compartir. El problema es que después termina mirando la cuenta con cara de susto.

¿Gastar es perder o también es disfrutar?

El equilibrio es clave. Porque ahorrar todo puede ser tan vacío como gastar todo. La primavera pide que aprendamos a disfrutar sin ahogarnos después en culpas.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos son mejores administrando dinero en primavera 2025?

Capricornio, Virgo y Tauro.

¿Qué signos suelen gastar más impulsivamente?

Sagitario, Piscis y Libra.

¿Es un buen momento para ahorrar?

Sí, pero también para permitirse pequeños gustos que sumen alegría.