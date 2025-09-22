En vivo Radio La Red
Mercurio retrógrado
LOS ASTROS

Mercurio retrógrado: los 3 mitos de la astrología que te están frenando esta primavera 2025

Esta primavera, los mitos sobre Mercurio retrógrado y otros tránsitos pueden estar limitando tus pasos. Hora de desarmarlos.

Primavera 2025: cuando los mitos pesan más que los planetas. Foto: Mercurio retrógrado

Hay frases que repetimos como si fueran mantras: “con Mercurio retrógrado no firmes nada”, “si te busca un ex es por la Luna llena”, “Venus retrógrado siempre corta romances”. Y sí, suenan lindas para memes y para compartir en redes. Pero ojo: cuando se vuelven reglas rígidas, dejan de ser guía y se convierten en candados.

Primavera 2025 viene con energía de renovación, y seguir arrastrando estos mitos puede hacer que pierdas oportunidades, conexiones y hasta un poquito de coraje.

Mercurio retrógrado: Los mitos que hay que sacarse de la cabeza, porque ¿No pasa nada?

Mito 1: “Mercurio retrógrado arruina todo”

La versión exagerada es esa: que si mandás un mensaje, seguro va a llegar mal; que si hablás con alguien, seguro vas a discutir; que si comprás algo, seguro se rompe.

La realidad: Mercurio retrógrado es un tránsito que nos pide revisar. No arruina, muestra lo que no estaba claro. Y si lo usás a tu favor, puede ser el mejor momento para ordenar ideas, cerrar charlas pendientes y hasta recuperar vínculos.

Mito 2: “Venus retrógrado mata el amor”

El pobre Venus siempre es el culpable de las crisis de pareja. Pero en verdad, lo que trae es una lupa sobre nuestros deseos: ¿qué quiero realmente?, ¿con quién me siento libre?, ¿qué vínculo sostengo por costumbre y no por amor?

Más que cortar romances, Venus retrógrado los transforma. Si el vínculo es sólido, sobrevive más fuerte. Si no, se cae solo.

Mito 3: “La Luna llena solo trae caos”

¿Quién no escuchó que con Luna llena la gente se pone loca? Pero la Luna, lejos de generar caos, ilumina. Nos pone frente a frente con lo que escondemos, con lo que sentimos de verdad. Y claro, eso incomoda. Pero no es caos: es revelación.

image
La Luna no trae caos: trae la verdad que evitamos mirar. Foto: Ideogram, Mercurio retr&oacute;grado.

¿Qué pasa si seguimos repitiendo mitos?

Lo mismo que cuando repetimos frases sin pensar: terminamos usando la astrología como excusa. Y esta primavera está pidiendo otra cosa: animarnos a experimentar, a equivocarnos un poco, a entender que el cielo no nos prohíbe nada.

Los signos que más tienen que soltar los mitos

Libra: Venus retrógrado te sacude las relaciones, pero no significa desastre. Puede ser el mejor momento para elegir con el corazón.

Escorpio: te encanta dramatizar, pero ojo con ver a la Luna llena como tragedia. Usala para sanar.

Géminis: con Mercurio retrógrado te volvés ansioso. Soltá el mito y vas a descubrir que es un gran momento creativo.

Virgo: tu obsesión con los detalles hace que le creas todo a los mitos. Pero la clave está en confiar en tu propia experiencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué mito de la astrología es el más común?

El de que Mercurio retrógrado arruina todo. En realidad, trae chances de revisar y crecer.

¿Por qué creemos tanto en mitos astrológicos?

Porque simplifican y suenan divertidos, pero muchas veces nos frenan de vivir experiencias reales.

¿Cómo aprovechar esta primavera sin quedarme atado a los mitos?

Animándote a probar, a decidir, a hablar claro. Los tránsitos acompañan, pero no dictan tu vida.

