Mercurio retrógrado: los 3 mitos de la astrología que te están frenando esta primavera 2025

Mito 2: “Venus retrógrado mata el amor”

El pobre Venus siempre es el culpable de las crisis de pareja. Pero en verdad, lo que trae es una lupa sobre nuestros deseos: ¿qué quiero realmente?, ¿con quién me siento libre?, ¿qué vínculo sostengo por costumbre y no por amor?

Más que cortar romances, Venus retrógrado los transforma. Si el vínculo es sólido, sobrevive más fuerte. Si no, se cae solo.

Mito 3: “La Luna llena solo trae caos”

¿Quién no escuchó que con Luna llena la gente se pone loca? Pero la Luna, lejos de generar caos, ilumina. Nos pone frente a frente con lo que escondemos, con lo que sentimos de verdad. Y claro, eso incomoda. Pero no es caos: es revelación.

image La Luna no trae caos: trae la verdad que evitamos mirar. Foto: Ideogram, Mercurio retrógrado.

¿Qué pasa si seguimos repitiendo mitos?

Lo mismo que cuando repetimos frases sin pensar: terminamos usando la astrología como excusa. Y esta primavera está pidiendo otra cosa: animarnos a experimentar, a equivocarnos un poco, a entender que el cielo no nos prohíbe nada.

Los signos que más tienen que soltar los mitos

Libra: Venus retrógrado te sacude las relaciones, pero no significa desastre. Puede ser el mejor momento para elegir con el corazón.

Escorpio: te encanta dramatizar, pero ojo con ver a la Luna llena como tragedia. Usala para sanar.

Géminis: con Mercurio retrógrado te volvés ansioso. Soltá el mito y vas a descubrir que es un gran momento creativo.

Virgo: tu obsesión con los detalles hace que le creas todo a los mitos. Pero la clave está en confiar en tu propia experiencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué mito de la astrología es el más común?

El de que Mercurio retrógrado arruina todo. En realidad, trae chances de revisar y crecer.

¿Por qué creemos tanto en mitos astrológicos?

Porque simplifican y suenan divertidos, pero muchas veces nos frenan de vivir experiencias reales.

¿Cómo aprovechar esta primavera sin quedarme atado a los mitos?

Animándote a probar, a decidir, a hablar claro. Los tránsitos acompañan, pero no dictan tu vida.