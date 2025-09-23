Choque Sol-Neptuno en la Astrología: 3 signos que hoy descubren lo que nadie quería decirles

image El cielo habla: lo que no querías ver, hoy se revela. Foto: Ideogram, astrología.

El arte de soltar la venda

A veces nos aferramos a las ilusiones por miedo a la verdad. Pero este choque dice basta. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de justificar a quien no te valora? ¿Qué pasaría si dejás de esperar lo que nunca llega?

Soltar no es perder, es ganar espacio. Y ahí aparece la oportunidad: vivir desde un lugar más honesto con vos mismo.

Los signos más golpeados por el Choque Sol-Neptuno

Piscis: Neptuno es tu planeta y te sacude de lleno. Hoy podés sentir que todo te toca demasiado.

Libra: con el Sol en tu casa, la verdad se refleja directo en tus vínculos.

Virgo: lo que parecía detalle ahora grita y te obliga a mirar.

¿Y el resto de los signos qué?

El choque también roza a todos, aunque más suave. Tauro puede sentir nostalgia, Géminis andar disperso, Capricornio un poco perdido entre tantas dudas. Nadie se salva del todo cuando el cielo levanta el velo.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el Choque Sol-Neptuno en lo cotidiano?

Trae confusión, desilusiones y revelaciones que cambian la perspectiva.

¿A qué signos afecta más este tránsito?

Piscis, Libra y Virgo son los más tocados.