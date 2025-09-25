Horóscopo: Marte y la Luna en Escorpio activan tu poder de atracción... incluso de tus peores miedos

image Marte y la Luna en Escorpio: la atracción como un fuego que quema y acaricia a la vez. Foto: Internet, Horóscopo.

No todo lo que te atrae es para quedártelo

Marte y la Luna en Escorpio no solo hablan de parejas. También de proyectos, pasiones, hasta cambios en la vida cotidiana. Todo se siente “todo o nada”. Y ahí está el desafío: ¿podemos sostener la intensidad sin quemarnos?

La mejor estrategia para esta temporada es sinceridad brutal. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me da miedo perder? ¿Qué me atrae porque me enciende y qué porque me asusta Escorpio enseña que callar nunca trae paz. Marte exige que esa energía salga. Mejor en palabras que en explosiones impulsivas.

Los signos más tocados por Marte y la Luna en Escorpio

Escorpio

Estás en el ojo del huracán. Todo se intensifica: deseo, enojo, pasión. Imposible pasar desapercibido.

Cáncer

Sensibilidad extrema. Puede que llores fácil, pero también que conectes más profundo que nunca.

Leo

El orgullo se enfrenta al deseo. Sentís atracción por alguien inesperado y la pregunta es si te animás a ceder el control.

Sagitario

Las aventuras se vuelven tentaciones peligrosas. Cuidado con confundir adrenalina con amor real.

Tauro

Se activa lo íntimo. Puede que sientas la necesidad de replantear vínculos o de encenderlos con más intensidad.

Piscis

Te convertís en esponja emocional. Pero esa sensibilidad también puede inspirar una ola creativa.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Marte y la Luna en Escorpio?

Un tránsito que mezcla pasión, intensidad y magnetismo.

¿A qué signos afecta más?

Escorpio, Tauro, Leo, Cáncer, Piscis y Sagitario.

¿Es normal sentirse más impulsivo?

Sí, lo importante es canalizarlo en conversaciones sinceras y no en decisiones apresuradas.