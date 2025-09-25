En vivo Radio La Red
Horóscopo
Marte
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Marte y la Luna en Escorpio activan tu poder de atracción... incluso de tus peores miedos

Marte y la Luna en Escorpio ponen la piel a flor de emociones. Este tránsito despierta deseo, intensidad y alguna que otra tentación peligrosa.

Marte y la Luna en Escorpio: la atracción como un fuego que quema y acaricia a la vez. Foto: Internet, Horóscopo.

Marte y la Luna en Escorpio son como esos amores que llegan para revolucionar todo: no piden permiso, no esperan, no son tibios. Cuando este tránsito se activa, las emociones suben al máximo y sentimos que el cuerpo, el corazón y la mente no hablan el mismo idioma.

Astrología: Los signos que tendrán suerte con la plata esta primavera 2025
astrologia: los signos que tendran suerte con la plata esta primavera 2025

Es el magnetismo de lo que nos atrae aunque nos dé miedo. Como esa persona que sabés que te complica, pero igual te da vértigo no escribirle.

Horóscopo: ¿Qué pasa cuando el deseo y el miedo se cruzan?

La Luna en Escorpio mete el corazón en carne viva, mientras Marte en el mismo signo enciende la chispa de la acción. Resultado: queremos y tememos a la vez.

No es raro que resurjan viejos deseos, secretos que pensábamos enterrados o atracciones inesperadas. Este tránsito nos obliga a mirarnos sin filtros.

image
Marte y la Luna en Escorpio: la atracción como un fuego que quema y acaricia a la vez. Foto: Internet, Horóscopo.

No todo lo que te atrae es para quedártelo

Marte y la Luna en Escorpio no solo hablan de parejas. También de proyectos, pasiones, hasta cambios en la vida cotidiana. Todo se siente “todo o nada”. Y ahí está el desafío: ¿podemos sostener la intensidad sin quemarnos?

La mejor estrategia para esta temporada es sinceridad brutal. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me da miedo perder? ¿Qué me atrae porque me enciende y qué porque me asusta Escorpio enseña que callar nunca trae paz. Marte exige que esa energía salga. Mejor en palabras que en explosiones impulsivas.

Los signos más tocados por Marte y la Luna en Escorpio

Escorpio

Estás en el ojo del huracán. Todo se intensifica: deseo, enojo, pasión. Imposible pasar desapercibido.

Cáncer

Sensibilidad extrema. Puede que llores fácil, pero también que conectes más profundo que nunca.

Leo

El orgullo se enfrenta al deseo. Sentís atracción por alguien inesperado y la pregunta es si te animás a ceder el control.

Sagitario

Las aventuras se vuelven tentaciones peligrosas. Cuidado con confundir adrenalina con amor real.

Tauro

Se activa lo íntimo. Puede que sientas la necesidad de replantear vínculos o de encenderlos con más intensidad.

Piscis

Te convertís en esponja emocional. Pero esa sensibilidad también puede inspirar una ola creativa.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Marte y la Luna en Escorpio?

Un tránsito que mezcla pasión, intensidad y magnetismo.

¿A qué signos afecta más?

Escorpio, Tauro, Leo, Cáncer, Piscis y Sagitario.

¿Es normal sentirse más impulsivo?

Sí, lo importante es canalizarlo en conversaciones sinceras y no en decisiones apresuradas.

