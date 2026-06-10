Las impactantes fotos de Josefina Pouso en su paso por el quirófano: qué le pasó y cómo se encuentra

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Si bien la panelista evitó profundizar sobre el motivo de la cirugía o brindar mayores precisiones acerca de su cuadro, fue el propio profesional que la atendió quien aportó una pista sobre el procedimiento realizado. El Dr. Druetto publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló: “Hoy toca cirugías de rodilla, pero bajo artroscopia”.

La artroscopia es una técnica quirúrgica considerada mínimamente invasiva, utilizada para observar y tratar lesiones dentro de una articulación mediante pequeñas incisiones. Gracias a este procedimiento, el especialista puede intervenir con mayor precisión sin necesidad de realizar una cirugía abierta. Entre los beneficios más destacados se encuentran una menor molestia durante el postoperatorio, una reducción en las posibilidades de infección y tiempos de recuperación generalmente más breves para el paciente.

IG Dr. Druetto - operación Josefina Pouso

Cómo fue el desgarrador relato de Josefina Pouso sobre la pérdida de un embarazo

A principios de abril, Josefina Pouso protagonizó uno de los momentos más conmovedores al aire de Desayuno Americano (América TV). En medio de una charla sobre las pérdidas gestacionales, la panelista decidió compartir una experiencia íntima que hasta ese momento había mantenido en la esfera más privada y terminó quebrándose frente a las cámaras.

La conversación surgió a partir de la presencia en el programa de Giselle Kruger, escritora de Desmadre, un libro que pone el foco en el dolor que atraviesan las mujeres que sufren la pérdida de un embarazo. Durante la entrevista, la autora reflexionó sobre el silencio que suele rodear estas situaciones y la falta de espacios para expresar el sufrimiento.

"Es tan trágico todo que hasta se silencia porque nadie sabe qué decir. Nadie está exento de que le suceda y las mujeres con las que hablé para escribir esta historia me involucré de lleno porque necesito dejar el corazón en las cosas que hago", expresó.

Luego profundizó sobre el impacto emocional que encontró al escuchar esos relatos: "La mayoría de las mujeres habían sentido que no encontraron un lugar para llorar y sobre todo que la sociedad las obligaba a seguir adelante como si no hubiera pasado nada. A mí sí me pareció que había pasado algo por más que ese bebé no haya nacido y en ese contexto de dolor yo quería acompañar con este libro".

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Las palabras de Kruger tocaron una fibra muy sensible en Josefina Pouso, quien decidió abrirse y contar su propia historia. Visiblemente emocionada, recordó la pérdida que sufrió durante las primeras semanas de gestación.

"Yo perdí uno... Y era nada, chiquito. Fue a las cinco semanas y lo expulsé a las nueve semanas. Y pasaba eso: de ya está. Muy pocas personas lo sabían, los que tenían que saberlo", reveló entre lágrimas.

A continuación, describió la angustia que atravesó durante los días de incertidumbre, cuando los médicos aún esperaban una evolución favorable del embarazo. “Cuando yo me fui a hacer la ecografía, que no había latido, volver a tu casa y que te digan, vamos a esperar, porque también te dicen que no hay latido todavía porque es muy chiquito, vamos a esperar unos días, una semana más. Entonces vos estás con un embarazo que no sabes si prospera, que no vas a saber qué va a pasar y no hubo nunca latido”, relató.

Más adelante, la panelista recordó el instante en que ocurrió la expulsión del embrión y la soledad con la que vivió ese momento. "La última vez que hago la ecografía me dicen que puede ser que entre en el proceso de expulsión de ese embrión. Y yo estaba cenando en mi casa y sentí que se venía. Me fui al baño y lo expulsé, lo despedí sola. Volví a la mesa, se lo dije a mi pareja y me dijo: 'uh, qué cagada'. Y siguió comiendo como si no hubiese pasado nada", contó.

Conmovida, reflexionó sobre la falta de contención que muchas mujeres enfrentan en circunstancias similares. "Yo seguí en esa situación sin entender lo que estaba pasando y sin permitirme duelar eso. Sí, era muy chiquito, pero para mí era mi hijo. En esa situación falta acompañamiento: darle lugar a lo que una puede llegar a estar sintiendo", sostuvo.

Por último, explicó que con el tiempo y gracias al trabajo terapéutico logró comprender la importancia de atravesar ese duelo. Además, recordó que una amiga pasó por una experiencia parecida y que ella pudo acompañarla desde un lugar distinto. "Después cuando haces terapia te dicen que tenés que empezar a nombrarlo. Transitar eso es muy importante porque hubo una vida ahí que una perdió y hay que saber despedirlo como corresponde. Hice con mi amiga lo que quizá necesitaba que alguien hubiese hecho, automáticamente me salió estar al lado de ella y pendiente", concluyó emocionada.