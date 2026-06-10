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¿Sebastián Villa a Boca? Daniel Vila le puso precio a la figura de Independiente Rivadavia y lanzó una tajante frase

El presidente de la Lepra mendocina habló en América TV sobre los rumores que vinculan al delantero colombiano con Boca, detalló el pacto de palabra que tiene con el jugador y fijó una cotización millonaria.

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¿Sebastián Villa a Boca? Daniel Vila le puso precio a la figura de Independiente Rivadavia y lanzó una tajante frase

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de alto impacto. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, se refirió de manera categórica a los crecientes rumores que vinculan a Sebastián Villa con un posible pase a Boca Juniors. Durante una entrevista en el programa Desayuno Americano conducido por Pamela David en América TV, el dirigente bajó la espuma de las especulaciones directas, pero dejó abierta la puerta para una transferencia si se cumplen pretensiones económicas muy elevadas.

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"Hasta acá son rumores, no ha habido ningún llamado de Boca, no existe nada todavía", aseguró Vila de forma tajante para cortar con las versiones de negociaciones en marcha. El mandatario del club mendocino fue enfático al aclarar que "de Boca no ha llamado absolutamente nadie; ningún dirigente, ningún representante, nadie". Sin embargo, a pesar de la falta de contactos formales, el dirigente no descartó una salida de la máxima figura de su equipo si la propuesta es conveniente para ambas partes.

Cuánto vale el pase de Sebastián Villa según Daniel Vila

El presidente de Independiente Rivadavia tasó la ficha del delantero colombiano en una cifra impactante para el mercado local: "Para mí tiene un valor que ronda los 10 millones de dólares", afirmó Vila. Ante la consulta de si el futbolista saldría por ese monto, el dirigente respondió de manera afirmativa y explicó los motivos: "Por ese dinero sí. Yo creo que si él tiene el deseo de irse y Boca tiene la posibilidad de pagar lo que él vale, bueno, no hay que cortar la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga".

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Existe un pacto de salida entre Daniel Vila y Sebastián Villa

En ese contexto, el titular de la institución mendocina reveló que existe un acuerdo previo con el exfutbolista de Boca. "Hay un compromiso de palabra con Sebastián que si aparece una buena oferta, interesante para el club e interesante para él, y eso hace a su futuro, por supuesto que lo vamos a hacer", detalló Vila, remarcando que siempre estuvo dispuesto a concretar una venta bajo esas condiciones.

Cuándo juega Independiente Rivadavia la final de la Supercopa

En medio de las consultas sobre el futuro de su principal figura, Daniel Vila recordó los próximos compromisos oficiales de la institución mendocina y confirmó que Independiente Rivadavia jugará la Supercopa el 21 de julio contra Estudiantes en Córdoba. Además, el dirigente destacó el presente de su plantel y la relación interna de sus delanteros: "Estamos muy bien. Villa es un líder positivo, se lleva muy bien con los chicos. Cuando creían que iba a haber una pica con Alex Arce, nada que ver, congeniaron una dupla genial", concluyó.

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