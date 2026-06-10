¿Sebastián Villa a Boca? Daniel Vila le puso precio a la figura de Independiente Rivadavia y lanzó una tajante frase

Existe un pacto de salida entre Daniel Vila y Sebastián Villa

En ese contexto, el titular de la institución mendocina reveló que existe un acuerdo previo con el exfutbolista de Boca. "Hay un compromiso de palabra con Sebastián que si aparece una buena oferta, interesante para el club e interesante para él, y eso hace a su futuro, por supuesto que lo vamos a hacer", detalló Vila, remarcando que siempre estuvo dispuesto a concretar una venta bajo esas condiciones.

Cuándo juega Independiente Rivadavia la final de la Supercopa

En medio de las consultas sobre el futuro de su principal figura, Daniel Vila recordó los próximos compromisos oficiales de la institución mendocina y confirmó que Independiente Rivadavia jugará la Supercopa el 21 de julio contra Estudiantes en Córdoba. Además, el dirigente destacó el presente de su plantel y la relación interna de sus delanteros: "Estamos muy bien. Villa es un líder positivo, se lleva muy bien con los chicos. Cuando creían que iba a haber una pica con Alex Arce, nada que ver, congeniaron una dupla genial", concluyó.