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Estudiantes le ganó a Corinthians e hizo historia en Brasil: así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

El Pincha se impuso 1- 0 en San Pablo con un golazo de Alexis Castro y consiguió el pase entre los cuatro mejores del continente después de 17 años. En el cierre, Fernando Muslera atajó un penal clave.

Estudiantes hizo historia en Brasil: le ganó a Corinthians y así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Estudiantes hizo historia en Brasil: le ganó a Corinthians y así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación histórica en Brasil. El equipo argentino derrotó 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena de San Pablo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores, instancia que no alcanzaba desde hacía 17 años.

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El conjunto platense consiguió sostener el resultado en un partido cerrado y terminó encontrando el gol sobre el final. Alexis Castro, después de una asistencia de Tomás Palacios, convirtió con una tijera y puso el 1-0 que terminó definiendo la serie.

Corinthians tuvo una última oportunidad para forzar el resultado en el tiempo de descuento, pero no pudo aprovecharla.

Un primer tiempo con pocas situaciones

Durante los primeros 45 minutos, el partido tuvo pocas emociones y ninguno de los dos equipos consiguió imponer una diferencia clara.

El conjunto brasileño tuvo su oportunidad más peligrosa con Memphis Depay, quien sacó un remate que terminó impactando en el travesaño.

Estudiantes, por su parte, también tuvo una ocasión antes del descanso. Tobio Burgos quedó frente al arco, pero no consiguió convertir.

El marcador permaneció 0-0 y todo quedó abierto para el segundo tiempo.

Alexis Castro apareció sobre el final

En el complemento, Corinthians logró adelantarse en el campo y generó algunas situaciones para abrir el marcador. Una de las más claras estuvo en los pies de Matheus Bidu, quien exigió a Fernando Muslera con un disparo que el arquero uruguayo consiguió controlar.Cuando parecía que el partido podía terminar sin goles, Estudiantes encontró la jugada que cambió la historia.

Tomás Palacios llegó hasta el fondo y envió un centro exigido hacia el área. Allí apareció Alexis Castro, que resolvió con una tijera para marcar el 1-0 y desatar el festejo del equipo argentino.

El penal que Corinthians no pudo aprovechar

Cuando se jugaba el séptimo minuto del tiempo adicional, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela sancionó penal para Corinthians por una mano de Leandro González Pirez. La jugada fue revisada por el VAR y finalmente se confirmó la sanción.

Memphis Depay se hizo cargo de la ejecución, pero su remate se fue por encima del travesaño. Fue la última posibilidad del equipo brasileño para igualar el partido y mantener con vida la serie. Estudiantes consiguió así cerrar una victoria que le permitió avanzar a las semifinales.

Contra quién jugará Estudiantes en semifinales

El próximo rival del Pincha surgirá de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle. El equipo brasileño ganó 2-0 el partido de ida y la revancha se disputará este jueves desde las 21:30, en el estadio Maracaná.

Del otro lado del cuadro ya está Palmeiras, que eliminó a Liga de Quito en una dramática definición por penales. Tras empatar 3-3 en los 180 minutos, el conjunto brasileño se impuso 4-3 desde los doce pasos.

Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores

Semifinal 1

  • Estudiantes o rival de Flamengo/Independiente del Valle
  • Palmeiras

Las semifinales de la Libertadores se jugarán con los partidos de ida el 13 y 14 de octubre, mientras que las revanchas serán el 20 y 21 de octubre.

La gran final está prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Fluminense, el otro semifinalista confirmado

El primer equipo en asegurarse un lugar entre los cuatro mejores había sido Fluminense. El conjunto brasileño había derrotado 2-0 a Platense en el partido de ida y parecía encaminar la clasificación. Sin embargo, el equipo argentino consiguió igualar la serie en Vicente López.

Finalmente, un gol de Agustín Canobbio le permitió a Fluminense recuperar la ventaja y avanzar con un marcador global de 3-2.

El equipo de Río de Janeiro buscará alcanzar nuevamente la definición del torneo, después de haberse consagrado campeón de la Libertadores en 2023.

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