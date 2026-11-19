Sin embargo, el momento más emocionante llegó cuando decidió quitarse los lentes y el público descubrió de quién se trataba. Inmediatamente, comenzaron los gritos y los aplausos, en una ovación que tomó por sorpresa a la propia Carmen, quien no ocultó su asombro ante semejante demostración de cariño.

Pero la experiencia tuvo un condimento todavía más especial. Fede Bal, su hijo, y su actual pareja, la locutora Evelyn Botto, estuvieron presentes para acompañarla en esta noche tan particular.

De hecho, el actor registró distintos momentos de la previa, desde los preparativos hasta los instantes de nerviosismo que vivió su mamá antes de salir a desfilar. Luego, orgulloso, compartió las imágenes que mostraron la felicidad de Carmen Barbieri al recibir el cálido reconocimiento de la gente.

Así, a pocos días de haber atravesado una complicada situación de salud, la capocómica tuvo una noche inolvidable, rodeada de afecto y con una inesperada ovación que seguramente quedará entre sus recuerdos más lindos.

Cómo fue el emotivo regreso de Carmen Barbieri a su programa tras su dura internación

Después de varias semanas de preocupación por su estado de salud, Carmen Barbieri regresó este lunes 16 de noviembre a la conducción de Con Carmen (El Nueve). La capocómica había tenido que alejarse de la pantalla tras atravesar una complicada situación médica que incluyó una internación, una infección urinaria y un cuadro de COVID-19. En su vuelta al programa, fue recibida con una cálida ovación por parte de sus compañeros y no pudo ocultar la emoción por el reencuentro.

“Buenas tardes, estoy acá”, anunció Carmen apenas ingresó al estudio, mientras el equipo la recibía entre aplausos. Conmovida por el afecto, les dedicó unas sentidas palabras: “Yo les voy a decir algo, chicos. Los extrañé”.

Luego, fiel a su particular sentido del humor, hizo referencia al difícil momento que le tocó atravesar y eligió una palabra para describirlo: “Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada...”.

La conductora también explicó qué fue lo que complicó su recuperación. “Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria”, detalló. Y, con una cuota de humor, agregó: “Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo”.

Sin embargo, reconoció que el cuadro fue realmente delicado: “Este cuerpo peleaba y yo estaba que no daba más, pero como pude, le di batalla y estoy acá parada”. También agradeció especialmente al personal médico que la atendió durante su internación: “Gracias a la gente del Zabala, gracias al doctor Espina, que lo adoro”.

Durante su relato, Barbieri reveló además que el sábado volverá a internarse, aunque solamente durante cinco horas, para realizarse distintos controles y evaluar cómo continúa su estado de salud. “Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá”, comentó.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando recordó la gravedad de los síntomas que sufrió antes de recibir atención médica. “El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre”, contó. Y remarcó: “Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava”.

La conductora también reconoció que todavía atraviesa las consecuencias físicas de la enfermedad. “Estoy débil con este cuerpo que Dios me dio. Estoy débil, estoy anémica”, admitió, aunque dejó en claro su felicidad por recuperar su lugar en la televisión: “Estoy feliz de volver a trabajar y que me esperaron”.

Cabe recordar que, antes de regresar a la pantalla, Carmen Barbieri había hablado en exclusiva con Teleshow y anticipado que todavía no estaba completamente recuperada. “La verdad que anduve bastante brava. Estoy muy floja, muy débil. Ahora estoy yendo a trabajar, cuando trabajo no se nota, pero me agito de cualquier cosa. Terrible”, había explicado.

Además, había contado que el COVID-19 y la infección urinaria la dejaron muy debilitada y con anemia. Incluso relató que, durante uno de los días posteriores al alta, llegó a dormir prácticamente toda la jornada y se despertaba para controlar que no tuviera fiebre.

Así, entre aplausos, emoción y algunas bromas, Carmen Barbieri volvió a ponerse al frente de su ciclo, aunque todavía tiene por delante nuevos estudios y un proceso de recuperación.