Neymar fue al carnaval de Río de Janeiro, no jugó y Santos quedó eliminado: la explicación del jugador

El descargo de Neymar tras la derrota

Después de la eliminación, Neymar utilizó su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos y explicar por qué no jugó. Acompañado por una imagen suya con la camiseta del Santos, escribió: "Lo único que quería era estar hoy en el campo y ayudar de alguna manera a mis compañeros, pero el jueves pasado sentí molestias y eso me imposibilitó estar hoy en el campo. Hicimos un test esta mañana y terminé sintiéndolo de nuevo. Lamentablemente, es parte del fútbol. Hoy no funcionó, ¡pero volveremos aún más fuertes para luchar por nuestros objetivos!"

A pesar de sus palabras, la controversia sigue abierta. En las redes sociales, muchos hinchas cuestionaron su viaje al Carnaval y pusieron en duda la gravedad de su molestia física.

Corinthians, a la final y Santos en crisis

Mientras Neymar enfrenta críticas, Corinthians celebró su clasificación a la final del Paulista, donde enfrentará al ganador del duelo entre San Pablo y Palmeiras. Para Santos, la eliminación deja un sabor amargo y varias incógnitas sobre su futuro inmediato.

¡Bombazo! Neymar vuelve a la Selección de Brasil para enfrentar a Argentina

Después de casi un año alejado de la Selección de Brasil por una grave lesión en la rodilla, Neymar vuelve a vestir la camiseta verdeamarela en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero de 33 años fue incluido en la lista de 23 convocados por Dorival Júnior y estará disponible para los partidos ante Colombia y Argentina, dos duelos claves en la lucha por la clasificación al Mundial 2026.

El regreso del exjugador del Barcelona y PSG se produce apenas 35 días después de su vuelta al Santos, donde ya acumula tres goles (incluyendo uno olímpico) y dos asistencias en siete partidos. Su rápida adaptación y el hecho de haber disputado todos los encuentros con su equipo, incluso uno completo, convencieron al entrenador de la Canarinha de volver a contar con él.

“Nadie puede prescindir de un jugador como Neymar, incluso en un momento de recuperación. Sus propios compañeros han destacado lo que él representa para el grupo y todos lo conocen muy bien”, explicó Dorival Júnior en conferencia de prensa. Aunque advirtió que no espera una versión superlativa del crack en su regreso, sí confía en que pueda aportar “equilibrio y regularidad” en partidos determinantes.

Brasil, que actualmente ocupa el quinto lugar en la tabla con 18 puntos, necesita sumar para no complicar su clasificación al Mundial. El 20 de marzo recibirá a Colombia en Brasilia y, cinco días después, visitará a la Selección Argentina, campeona del mundo, en Buenos Aires. Enfrente estará un equipo de Lionel Scaloni que lidera las Eliminatorias con 25 puntos y que buscará imponer su jerarquía en casa.

Neymar disputó su último partido con Brasil en octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en la derrota 2-0 ante Uruguay en Montevideo. Ahora, tras meses de recuperación y su regreso con éxito al fútbol brasileño, vuelve a la Canarinha con la misión de liderar a su selección en un momento clave.