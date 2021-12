"Iba a ver a una mina y le dije a mi novia que jugaba a la pelota": el audio viral que circula en Whatsapp

La razón de este pedido fue que iba a encontrarse con una chica, pero le había dicho a su novia que iba a jugar a la pelota. Ella desconfiada, decidió acompañarlo, por lo que el hombre tuvo que simular todo como si fuera una ficción.

El audio comenzó de la siguiente forma: "había ido a jugar al fútbol con los pibes del laburo, cerca de Retiro, a unas canchas muy chetas. Y cuando estábamos peloteando, antes de jugar, vemos que hay un flaco agarrado al alambrado mirando y vestido de fútbol…"

"Nos miramos los dos equipos, estábamos todos, 5 y 5, y dijimos '¿Che este es de ustedes? No. ¿Es de nosotros? No. ¿Y quién es? Entonces, paso cerca del flaco y me dice ‘vení un segundo’ y nos habla sin moverse, sin hacer el gesto con la manito de ‘vení’", continuó.

"Pasa un compañero por al lado y le dice ‘necesito jugar este partido, ¿ves esa que está allá atrás?, es mi novia. Me iba a ver con una mina, pero a ella le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo –te acompaño- Entonces le dije bueno vamos, armé un bolso con ropa y me vine a la cancha'", continuó el relato sobre la aparición de este hombre intimidado por su novia.

"Le dije, ‘bueno pero encima tenés que parecer que sos amigo’. Entonces me dijo ‘me dicen Beto’. Entonces entró, el flaco jugaba bien, Excelente. Excelente", concluyó la historia.