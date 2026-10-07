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Cronograma ANSES de octubre: quiénes cobran el jueves y viernes con aumento y bono

El organismo previsional oficializó el cronograma de acreditaciones con el aumento del 1,66% por movilidad y el bono extraordinario, detallando el esquema de pagos previo a la pausa bancaria.

Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre.

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La medida llega acompañada por la aplicación formal del incremento del 1,66% establecido por la Resolución 284/2026 y el refuerzo extraordinario de $70.000 del Decreto 1108/2026 para los haberes mínimos, obligando a los titulares a verificar su día de cobro antes de la inactividad bancaria.

¿Quiénes cobran jubilaciones y Pensiones No Contributivas el 8 y 9 de octubre?

Las primeras acreditaciones del sistema previsional y asistencial se realizarán de acuerdo con el siguiente esquema de terminaciones de documento:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas ($505.748,51 netos con bono): los DNI terminados en 0 cobran el jueves 8 de octubre, mientras que los documentos finalizados en 1 perciben los haberes el viernes 9 de octubre.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobran el jueves 8 de octubre, alcanzando un ingreso bruto consolidado de $375.023,96 para discapacidad o $505.748,51 en el caso de madres de 7 hijos. Los documentos terminados en 2 y 3 perciben sus haberes el viernes 9 de octubre.

  • Asignaciones familiares para PNC: se liquidan de forma unificada el jueves 8 de octubre, sin distinción de terminación de documento.

PUAM de ANSES en octubre: confirman nuevo monto con aumento y bono

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¿Cómo se pagan la AUH, SUAF y la Asignación por Embarazo antes del feriado?

El universo de protección infantil y las asignaciones contributivas del sector formal operarán bajo el siguiente detalle de acreditaciones:

  • AUH y SUAF: Los DNI terminados en 0 cobran el jueves 8 de octubre, recibiendo de forma conjunta la Tarjeta Alimentar de hasta $149.425 y el Complemento Leche. Los documentos finalizados en 1 perciben el beneficio el viernes 9 de octubre, incluyendo el diferencial por Zona 1 en la Patagonia ($162.852 netos por menor).

  • Asignación por Embarazo (AUE): El calendario para futuras mamás inicia el viernes 9 de octubre exclusivamente para los DNI terminados en 0.

  • Asignaciones de Pago Único (APU): Los pagos por matrimonio, adopción ($545.685) y nacimiento ($91.273) quedan habilitados desde el viernes 9 de octubre, disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre de 2026.

¿Cómo retirar dinero en efectivo en cajeros sin tarjeta durante el fin de semana largo?

Frente a la inactividad bancaria que regirá entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, los beneficiarios que perciban sus haberes el jueves y viernes cuentan con alternativas electrónicas para acceder al efectivo:

  • Generar la orden de extracción: Ingresar a la app del banco (como Banco Nación o Provincia), seleccionar «Extracción sin tarjeta» u «Orden de extracción», e indicar el DNI y el importe exacto.

  • Obtener el código de seguridad: El sistema emitirá una clave numérica temporal de 6 dígitos vía SMS o correo electrónico.

  • Operar en el cajero automático: Acercarse a una terminal de la red Banelco o Link, presionar «Operar sin tarjeta», ingresar el DNI, digitar el código y retirar el dinero. También se puede utilizar la modalidad Extra Cash en comercios al abonar con tarjeta de débito.

¿Cómo quedó organiza

¿Cómo se pagan la AUH, SUAF y la Asignación por Embarazo antes del feriado?

El universo de protección infantil y las asignaciones contributivas del sector formal operarán bajo el siguiente detalle de acreditaciones:

  • AUH y SUAF: los DNI terminados en 0 cobran el jueves 8 de octubre, recibiendo de forma conjunta la Tarjeta Alimentar de hasta $149.425 y el Complemento Leche. Los documentos finalizados en 1 perciben el beneficio el viernes 9 de octubre, incluyendo el diferencial por Zona 1 en la Patagonia ($162.852 netos por menor).

  • Asignación por Embarazo (AUE): el calendario para futuras mamás inicia el viernes 9 de octubre exclusivamente para los DNI terminados en 0.

  • Asignaciones de Pago Único (APU): los pagos por matrimonio, adopción ($545.685) y nacimiento ($91.273) quedan habilitados desde el viernes 9 de octubre, disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre de 2026.

¿Cómo retirar dinero en efectivo en cajeros sin tarjeta durante el fin de semana largo?

Frente a la inactividad bancaria que regirá entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, los beneficiarios que perciban sus haberes el jueves y viernes cuentan con alternativas electrónicas para acceder al efectivo:

  • Generar la orden de extracción: ingresar a la app del banco (como Banco Nación o Provincia), seleccionar «Extracción sin tarjeta» u «Orden de extracción», e indicar el DNI y el importe exacto.

  • Obtener el código de seguridad: el sistema emitirá una clave numérica temporal de 6 dígitos vía SMS o correo electrónico.

  • Operar en el cajero automático: acercarse a una terminal de la red Banelco o Link, presionar «Operar sin tarjeta», ingresar el DNI, digitar el código y retirar el dinero. También se puede utilizar la modalidad Extra Cash en comercios al abonar con tarjeta de débito.

¿Cómo quedó organizado el calendario resumido de pagos de octubre?

El esquema operativo previo a la pausa del fin de semana largo se distribuye de la siguiente manera:

  • Jubilaciones mínimas: jueves 8 (DNI 0) y viernes 9 (DNI 1). Continúa el martes 13 con DNI 2.

  • Pensiones No Contributivas: jueves 8 (DNI 0 y 1) y viernes 9 (DNI 2 y 3). Sigue el martes 13 con DNI 4 y 5.

  • AUH y SUAF: jueves 8 (DNI 0) y viernes 9 (DNI 1). Prosigue el martes 13 con DNI 2.

  • Asignación por Embarazo: sin cobros el jueves 8; inicia el viernes 9 (DNI 0) y continúa el martes 13 (DNI 1).

En pocas palabras

  • Cronograma ANSES: Jubilaciones y PNC cobran con aumento y bono los días 8 y 9 de octubre según terminación de DNI.
  • Asignaciones Familiares: AUH, SUAF y Embarazo pagan entre el 8 y 9 de octubre, incluyendo complementos y Tarjeta Alimentar.
  • Extracción sin tarjeta: Se detallan métodos para obtener efectivo previo al fin de semana largo de octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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