Cronograma ANSES de octubre: quiénes cobran el jueves y viernes con aumento y bono

AUH y SUAF: Los DNI terminados en 0 cobran el jueves 8 de octubre, recibiendo de forma conjunta la Tarjeta Alimentar de hasta $149.425 y el Complemento Leche. Los documentos finalizados en 1 perciben el beneficio el viernes 9 de octubre, incluyendo el diferencial por Zona 1 en la Patagonia ($162.852 netos por menor).

Asignación por Embarazo (AUE): El calendario para futuras mamás inicia el viernes 9 de octubre exclusivamente para los DNI terminados en 0.

Asignaciones de Pago Único (APU): Los pagos por matrimonio, adopción ($545.685) y nacimiento ($91.273) quedan habilitados desde el viernes 9 de octubre, disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre de 2026.

¿Cómo retirar dinero en efectivo en cajeros sin tarjeta durante el fin de semana largo?

Frente a la inactividad bancaria que regirá entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, los beneficiarios que perciban sus haberes el jueves y viernes cuentan con alternativas electrónicas para acceder al efectivo:

Generar la orden de extracción: Ingresar a la app del banco (como Banco Nación o Provincia), seleccionar «Extracción sin tarjeta» u «Orden de extracción», e indicar el DNI y el importe exacto.

Obtener el código de seguridad: El sistema emitirá una clave numérica temporal de 6 dígitos vía SMS o correo electrónico.

Operar en el cajero automático: Acercarse a una terminal de la red Banelco o Link, presionar «Operar sin tarjeta», ingresar el DNI, digitar el código y retirar el dinero. También se puede utilizar la modalidad Extra Cash en comercios al abonar con tarjeta de débito.

¿Cómo quedó organiza

¿Cómo se pagan la AUH, SUAF y la Asignación por Embarazo antes del feriado?

El universo de protección infantil y las asignaciones contributivas del sector formal operarán bajo el siguiente detalle de acreditaciones:

AUH y SUAF: los DNI terminados en 0 cobran el jueves 8 de octubre, recibiendo de forma conjunta la Tarjeta Alimentar de hasta $149.425 y el Complemento Leche. Los documentos finalizados en 1 perciben el beneficio el viernes 9 de octubre, incluyendo el diferencial por Zona 1 en la Patagonia ($162.852 netos por menor).

Asignación por Embarazo (AUE): el calendario para futuras mamás inicia el viernes 9 de octubre exclusivamente para los DNI terminados en 0.

Asignaciones de Pago Único (APU): los pagos por matrimonio, adopción ($545.685) y nacimiento ($91.273) quedan habilitados desde el viernes 9 de octubre, disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre de 2026.

¿Cómo retirar dinero en efectivo en cajeros sin tarjeta durante el fin de semana largo?

Frente a la inactividad bancaria que regirá entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, los beneficiarios que perciban sus haberes el jueves y viernes cuentan con alternativas electrónicas para acceder al efectivo:

Generar la orden de extracción: ingresar a la app del banco (como Banco Nación o Provincia), seleccionar «Extracción sin tarjeta» u «Orden de extracción», e indicar el DNI y el importe exacto.

Obtener el código de seguridad: el sistema emitirá una clave numérica temporal de 6 dígitos vía SMS o correo electrónico.

Operar en el cajero automático: acercarse a una terminal de la red Banelco o Link, presionar «Operar sin tarjeta», ingresar el DNI, digitar el código y retirar el dinero. También se puede utilizar la modalidad Extra Cash en comercios al abonar con tarjeta de débito.

¿Cómo quedó organizado el calendario resumido de pagos de octubre?

El esquema operativo previo a la pausa del fin de semana largo se distribuye de la siguiente manera: