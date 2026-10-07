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La tremenda amenaza de la mamá de la China Suárez a la modelo que habría estado con Icardi: el fuerte chat

Marcela Riveiro quedó en el centro de la polémica luego de escribirle a Rocío Galera por su vínculo con Mauro Icardi y lanzó una fuerte advertencia. Aquí, cuál fue el intimidante mensaje de la mamá de la China Suárez.

7 oct 2026, 11:33
La tremenda amenaza de la mamá de la China Suárez a la modelo que habría estado con Icardi: el fuerte chat

La tremenda amenaza de la mamá de la China Suárez a la modelo que habría estado con Icardi: el fuerte chat

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La tremenda amenaza de la mamá de la China Suárez a la modelo que habría estado con Icardi: el fuerte chat

La polémica relación de China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo inesperado y esta vez quien decidió intervenir fue nada menos que la madre de la actriz. Todo ocurrió después de que el futbolista volviera a interactuar en redes sociales con Rocío Galera, una modelo cordobesa que tiempo atrás había sido vinculada con él y que nuevamente quedó en el centro de la escena.

El episodio habría generado un fuerte malestar en la “casa de los sueños” de Nordelta, luego de que Icardi comenzara a darle likes y corazones a publicaciones de la joven. Según trascendió, el futbolista habría reaccionado a algunas de sus fotos y, al advertir lo ocurrido, quitó esas interacciones. Sin embargo, varias personas alcanzaron a realizar capturas de pantalla.

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En medio de la polémica, Marcela Riveiro, mamá de la China Suárez, tomó una decisión contundente. Al ver la situación, o eventualmente a pedido de su hija, ingresó al perfil de Rocío Galera en Instagram y le envió una serie de mensajes privados con fuertes recriminaciones.

La modelo decidió hacer públicos esos chats y se los mostró al periodista Juan Etchegoyen, quien ya había dado a conocer la supuesta nueva interacción entre Mauro Icardi y Galera. En los mensajes, la madre de la actriz habría apuntado directamente contra la cordobesa y utilizado duras expresiones para cuestionar su accionar.

Entre las frases que trascendieron aparece una contundente advertencia: “Mamarracho”. Además, Riveiro le habría escrito: “Te metés en su relación y me vas a conocer”.

El episodio fue mencionado por Etchegoyen a fines de septiembre en Mitre Live, donde había explicado cómo se produjo el acercamiento virtual. “A Maurito se le fue el dedo y empezó a likear fotos de una mujer que en su momento fue vinculada a él. Estoy hablando de la modelo cordobesa Rocío Galera que me confirma esto que estoy contando”, señaló el periodista.

Luego, detalló por entonces que Icardi habría dejado las interacciones durante algunos minutos antes de eliminarlas. “El fin de semana Maurito empezó a likear fotos y luego cuando se dio cuenta de lo que había hecho les sacó su like, pero estuvo varios minutos el like puesto. Obviamente distintas personas me empezaron a mandar captura de pantalla”, contó.

Además, Etchegoyen remarcó en aquel momento que la propia Rocío Galera le había confirmado lo sucedido. “Todo esto me lo confirma Rocío, además, porque ustedes saben que yo periodismo de redes no hago. Pero ahora que tengo la palabra de la protagonista, lo cuento. Maurito le dio likes a Galera”, explicó.

En ese contexto, el periodista también aclaró que la situación no implicaba necesariamente que hubiera existido un vínculo entre Icardi y la modelo, aunque reconoció que la situación podía generar interrogantes. “No sé cómo le caerá a Eugenia esto, por supuesto que esto no significa que Icardi haya tenido algo con Rocío pero sí llama la atención”, expresó.

Finalmente, Galera le contó a Etchegoyen qué había sucedido desde su propia perspectiva: “Hola Juan ¿cómo estás?, el finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver”.

Cuál fue la contundente respuesta de la China Suárez a los rumores de crisis con Mauro Icardi

Días pasados, la China Suárez mostró públicamente cómo atraviesa su relación con Mauro Icardi, luego de varios días de rumores que pusieron el foco sobre el presente de la pareja. A través de Instagram, la actriz compartió una serie de fotos desde la mansión que ambos comparten en Buenos Aires y una de ellas rápidamente se convirtió en la más comentada.

Las especulaciones habían surgido después de que Icardi publicara imágenes vinculadas al polémico encuentro que protagonizó años atrás en un hotel de París, episodio que dio inicio al Wandagate. En medio de las versiones sobre una posible reacción de China Suárez, ella optó por mostrar otra postal de su relación.

Entre las fotografías que publicó desde la famosa “Casa de los Sueños”, apareció una junto a su hija Magnolia y otras en las que se mostró sola. Sin embargo, la atención se concentró en una imagen en la que se la ve abrazada a Mauro Icardi, quien le da un beso en la mejilla.

El futbolista, además, reaccionó al posteo con un “like”, gesto que tampoco pasó inadvertido entre sus seguidores. La última postal volvió a mostrar a ambos juntos y sonrientes, dejando en evidencia la complicidad que mantienen.

De esta manera, Eugenia China Suárez buscó dejar atrás las versiones de un supuesto enojo con Icardi y exhibió públicamente el presente de su vínculo, que comenzó a mostrarse tras la separación del futbolista de Wanda Nara y que actualmente continúa en Buenos Aires.

     

 

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