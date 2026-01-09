En vivo Radio La Red
Trends
Antonio Laje
Iñaki Gutiérrez
Descargo

Indignado: el duro mensaje de Antonio Laje contra la novia de Iñaki Gutiérrez

El conductor de A24 apuntó con dureza contra Eugenia Rolón tras el choque ocurrido en Mar de Ajó, donde manejaba con 1,89 gramos de alcohol en sangre y sin registro.

Antonio Laje realizó un duro descargo este viernes luego de que en las últimas horas tomara estado público la noticia de que Eugenia Rolón, novia del influencer libertario Iñaki Gutiérrez, chocara un auto en la localidad bonaerense de Mar de Ajó mientras conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre y sin registro.

El episodio ocurrió sobre Rivadavia al 420, cuando la joven realizó una maniobra imprudente, giró en “U”, subió a la vereda y terminó impactando de lleno contra un poste de alumbrado público, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Pese a la violencia del choque, no se reportaron heridos.

El duro descargo de Antonio Laje contra la novia de Iñaki Gutiérrez

Desde su programa Otra mañana, por la pantalla de A24, Laje fue categórico al referirse al caso y apuntó directamente contra la responsabilidad penal de la conductora:"Lo decimos siempre. No importa quién sea. Vos tenés que estar presa", expresó.

En el descargo, el periodista además consideró: "Manejar con casi 1,9 de alcohol en sangre, la posibilidad de matar a alguien es concretísima".

En su análisis, Laje también sostuvo:"Cuando vos empezás a tomar, sabiendo que vas a subir a un auto, tenés una actitud criminal. Porque no es algo que te agarró de sorpresa, te despertaste y, por obra del Espíritu Santo, estás borracha".

El conductor también resaltó la gravedad del caso debido a que Rolón, oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, tuvo exposición política al quedar tercera como candidata a convencional constituyente por La Libertad Avanza en su distrito y actualmente integra el equipo de asesores del área digital del espacio libertario.

"Sos una persona llegada a un tema de comunicación del Gobierno. Te guste o no, tenés más responsabilidad", dijo Laje.

"Pudo haber sido una tragedia, de milagro no pasó nada", concluyó el periodista, quien volvió a insistir en que la joven debe ser detenida.

