Indignado: el duro mensaje de Antonio Laje contra la novia de Iñaki Gutiérrez

En su análisis, Laje también sostuvo:"Cuando vos empezás a tomar, sabiendo que vas a subir a un auto, tenés una actitud criminal. Porque no es algo que te agarró de sorpresa, te despertaste y, por obra del Espíritu Santo, estás borracha".

El conductor también resaltó la gravedad del caso debido a que Rolón, oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, tuvo exposición política al quedar tercera como candidata a convencional constituyente por La Libertad Avanza en su distrito y actualmente integra el equipo de asesores del área digital del espacio libertario.

"Sos una persona llegada a un tema de comunicación del Gobierno. Te guste o no, tenés más responsabilidad", dijo Laje.

"Pudo haber sido una tragedia, de milagro no pasó nada", concluyó el periodista, quien volvió a insistir en que la joven debe ser detenida.