Indio Solari: la principal hipótesis sobre cómo murió el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

A partir de los primeros elementos reunidos por los pesquisas, la principal teoría apunta a que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sufrido un accidente al resbalarse en las inmediaciones de la pileta. Esta posibilidad cobró fuerza luego de conocerse el lugar donde fue hallado el cadáver.

Sin embargo, los investigadores también evalúan una segunda alternativa. Durante las horas posteriores a conocerse la noticia trascendió que Solari podría haber experimentado una descompensación previa.

Una de las cuestiones centrales que buscan esclarecer las pericias es la secuencia de los hechos: determinar si existió un episodio médico que derivó en el accidente o si el golpe fue el factor que desencadenó la muerte.

Solari había revelado en 2016 que padecía Parkinson, enfermedad con la que convivió durante la última década y que lo llevó a reducir progresivamente sus apariciones públicas.

Tras conocerse su muerte, fanáticos y seguidores comenzaron a acercarse a la vivienda de Parque Leloir. En el lugar dejaron flores, colgaron banderas y expresaron su pesar con distintas muestras de afecto hacia una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.