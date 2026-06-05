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Indio Solari: la principal hipótesis sobre cómo murió el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado muerto este viernes en su vivienda de Parque Leloir

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Indio Solari: el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado muerto este viernes en su vivienda de Parque Leloir (Foto: archivo).

Indio Solari: el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado muerto este viernes en su vivienda de Parque Leloir (Foto: archivo).

Carlos Alberto "Indio" Solari fue hallado muerto este viernes en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Según informó la Fiscalía General de Morón, el cuerpo del músico fue encontrado en las inmediaciones de una pileta interna de la vivienda. La cuidadora fue quien dio aviso a la emergencia médica al llegar al domicilio.

Leé también El conmovedor mensaje de despedida de Skay Beilinson por la muerte del Indio Solari
Tras conocerse la muerte de Carlos Indio Solari a los 77 años, Skay Beilinson publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En ese marco, la Justicia abrió una causa por "muerte dudosa", una carátula habitual que se utiliza cuando las circunstancias de un fallecimiento deben ser esclarecidas mediante pericias y otras medidas de prueba.

La principal hipótesis de la muerte del Indio Solari

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A partir de los primeros elementos reunidos por los pesquisas, la principal teoría apunta a que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sufrido un accidente al resbalarse en las inmediaciones de la pileta. Esta posibilidad cobró fuerza luego de conocerse el lugar donde fue hallado el cadáver.

Sin embargo, los investigadores también evalúan una segunda alternativa. Durante las horas posteriores a conocerse la noticia trascendió que Solari podría haber experimentado una descompensación previa.

Una de las cuestiones centrales que buscan esclarecer las pericias es la secuencia de los hechos: determinar si existió un episodio médico que derivó en el accidente o si el golpe fue el factor que desencadenó la muerte.

Solari había revelado en 2016 que padecía Parkinson, enfermedad con la que convivió durante la última década y que lo llevó a reducir progresivamente sus apariciones públicas.

Tras conocerse su muerte, fanáticos y seguidores comenzaron a acercarse a la vivienda de Parque Leloir. En el lugar dejaron flores, colgaron banderas y expresaron su pesar con distintas muestras de afecto hacia una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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