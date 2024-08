Insólito incidente en un edificio: vecina finge homicidio para quejarse del aumento de expensas

El mensaje que desató el caos

El mensaje compartido desde la cuenta @kaxette_ (X/ex Twitter) decía: “Hola. Tengo una emergencia muy grave en mi depto y la administración no atiende. Ni el teléfono de emergencias ni el teléfono de ellos. Yo estoy con un hombre acá y murió. No voy a llamar a la policía antes de hablar con la administración. Fue en defensa propia y lo maté. No pienso abrir la puerta de mi casa antes que la administradora no me llame”, fue el perturbador escrito que envió en el grupo de WhatsApp.

Esto generó un revuelo tal entre los vecinos consternados que rápidamente la administradora del edificio tomó cartas en el asunto y se comunicó con la supuesta homicida.

La situación se descontroló al punto que la policía fue llamada al lugar para investigar lo sucedido. Al llegar, descubrieron que todo había sido una mentira. La vecina había inventado la historia para conseguir que la administradora la llamara. El motivo real de la urgencia: ¡Se quería quejar por el aumento de las expensas del edificio!.

Un patrón de comportamiento extraño

Este incidente no fue el primero en el que la vecina, apodada “La Homicida” en la red social X, mostró un comportamiento errático.

Según otros vecinos, ya había protagonizado episodios similares, siempre tratando de captar la atención y ventilando detalles privados de su vida en el grupo del consorcio. Tras este último evento, fue eliminada del grupo y la administradora cortó cualquier tipo de comunicación con ella.