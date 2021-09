Insólito: se sacaron pelos propios y los pusieron en la comida para no pagar la cuenta

Embed

Los dueños revisaron el archivo y notaron que esta es la segunda vez que ocurría el mismo hecho. En el video se puede ver como la moza llega con los platos para los cuatro integrantes de la familia, los sirve y de repente la madre empieza a sacarse los pelos y se los da a su esposo y sus hijos para que los pongan en la comida.

La situación fue alertada por una de las mozas del lugar, ya que este mismo episodio lo vivió con una familia un mes antes y afortunadamente no había olvidado los rostros, ya que esta situación no se había vuelto a repetir con ningún cliente.

“No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya”, manifestó la joven y relató que la vez anterior fue ella quien tuvo que pagar por esa comida con sus propinas ganadas del día.