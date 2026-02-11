La millonaria suma en dólares que perdieron Martín Demichelis y Luciano Castro por una estafa

En Puro Show (El Trece), Angie Balbiani sorprendió este miércoles al revelar que Luciano Castro y Martín Demichelis habrían sido víctimas de una estafa vinculada a una propiedad, y dio detalles de la millonaria cifra que ambos habrían perdido.
"La información tiene que ver con esta propiedad en la que estaba involucrado Martín Demichelis. Luciano Castro perdió plata en esa inversión también, no hubo retorno", contó la panelista.
La periodista remarcó la magnitud del caso: "Demichelis habría perdido siete millones de dólares". Y agregó: "Lo que me dicen de Luciano Castro es que él habría perdido 400 mil dólares".
Además, señaló que existen distintas versiones sobre el negocio: "Hay varias posturas tomadas: por un lado dicen que Demichelis era socio porque el terreno habría sido del padre de Evangelina. Y la versión del lado Demichelis es: 'A nosotros nos estafaron también'".
Por último, Angie dejó en claro que el impacto de los escándalos que rodearon el último tiempo a Castro también afectaron a su imagen: "Yo espero ser asertiva con el número y lo que te quiero decir también es que a medida que Flor Vigna y Sabrina empezaron a hablar y a contar un poco más de qué se trataba la vida de Luciano Castro, las marcas empezaron a bajar”.
En medio de la mediática ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, tras la filtración de los polémicos audios del actor dirigidos a otra mujer con acento español, Flor Vigna volvió a apuntar contra su ex, con quien terminó su relación en febrero de 2024.
La cantante aprovechó su show del lunes por la noche en los Premios Estrella de Mar, en Mar del Plata, para lanzar una nueva acusación contra Castro: esta vez lo señaló como deudor.
"Me encantó el video último: guapa sí, tarada no", le dijo el locutor en pleno escenario, haciendo referencia al término “guapa” que el actor utilizó en uno de los audios que generaron escándalo.
Con una sonrisa cómplice, Flor reaccionó y sumó otra polémica contra su ex: “Y bueno sí, viste, me boludearon mucho. Le presté plata, todo al pibe. Me tiene que devolver todavía. Devolveme la plata. Autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traer los bailarines”.
Estas declaraciones volvieron a poner a Luciano Castro en el centro de la tormenta mediática. En el ciclo Puro Show (El Trece), los panelistas analizaron la insistencia de Vigna en exponer públicamente los conflictos con el actor.
"Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo. Ya entendimos que el pibe la cagó y traicionó", opinó Fernanda Iglesias.
Por su parte, Pampito cuestionó la estrategia de la cantante: "El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece. A Nico Occhiato ya le dedicó un tema y a Luciano Castro ya es como el cuarto tema que le dedica".
En la misma línea, Angie Balbiani sumó su mirada crítica: "Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era".