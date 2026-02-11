La millonaria suma en dólares que perdieron Martín Demichelis y Luciano Castro por una estafa

Por último, Angie dejó en claro que el impacto de los escándalos que rodearon el último tiempo a Castro también afectaron a su imagen: "Yo espero ser asertiva con el número y lo que te quiero decir también es que a medida que Flor Vigna y Sabrina empezaron a hablar y a contar un poco más de qué se trataba la vida de Luciano Castro, las marcas empezaron a bajar”.

Cuál fue la fuerte acusación que Flor Vigna hizo contra Luciano Castro

En medio de la mediática ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, tras la filtración de los polémicos audios del actor dirigidos a otra mujer con acento español, Flor Vigna volvió a apuntar contra su ex, con quien terminó su relación en febrero de 2024.

La cantante aprovechó su show del lunes por la noche en los Premios Estrella de Mar, en Mar del Plata, para lanzar una nueva acusación contra Castro: esta vez lo señaló como deudor.

"Me encantó el video último: guapa sí, tarada no", le dijo el locutor en pleno escenario, haciendo referencia al término “guapa” que el actor utilizó en uno de los audios que generaron escándalo.

Con una sonrisa cómplice, Flor reaccionó y sumó otra polémica contra su ex: “Y bueno sí, viste, me boludearon mucho. Le presté plata, todo al pibe. Me tiene que devolver todavía. Devolveme la plata. Autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traer los bailarines”.

Estas declaraciones volvieron a poner a Luciano Castro en el centro de la tormenta mediática. En el ciclo Puro Show (El Trece), los panelistas analizaron la insistencia de Vigna en exponer públicamente los conflictos con el actor.

"Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo. Ya entendimos que el pibe la cagó y traicionó", opinó Fernanda Iglesias.

Por su parte, Pampito cuestionó la estrategia de la cantante: "El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece. A Nico Occhiato ya le dedicó un tema y a Luciano Castro ya es como el cuarto tema que le dedica".

En la misma línea, Angie Balbiani sumó su mirada crítica: "Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era".