Previsional
Becas Progresar
ANSES
Previsional

Becas Progresar 2026: cómo inscribirse y qué requisitos pide ANSES

Con el inicio del ciclo lectivo, miles de estudiantes esperan la apertura de la convocatoria. Quiénes pueden acceder, cuánto paga el programa y cómo hacer la inscripción online paso a paso.

Con el comienzo de clases en todo el país, crece la expectativa por la apertura de una nueva convocatoria de las Becas Progresar 2026, uno de los programas de apoyo educativo más importantes que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El plan está orientado a acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos mediante un aporte económico mensual que busca reducir la deserción escolar y garantizar la continuidad de los estudios.

Cada año, la inscripción suele abrirse entre marzo y abril, aunque las fechas oficiales todavía no fueron confirmadas.

Qué son las Becas Progresar y cuál es su objetivo

Las Becas Progresar forman parte de una política pública destinada a promover la inclusión educativa en Argentina. El programa no solo facilita el acceso al sistema educativo, sino que también apunta a asegurar la permanencia y la finalización de los estudios.

A través de un ingreso mensual, el Estado busca aliviar los gastos asociados a la formación académica, como transporte, materiales de estudio y conectividad.

El programa contempla distintas líneas:

  • Progresar Obligatorio (nivel primario y secundario)

  • Progresar Superior (terciario y universitario)

  • Progresar Trabajo (formación profesional)

  • Progresar Enfermería (carreras estratégicas del área de salud)

Cada línea tiene requisitos y condiciones particulares.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2026

Si bien los criterios específicos pueden actualizarse con la nueva convocatoria, en líneas generales los requisitos son:

Edad

  • Entre 16 y 24 años para educación obligatoria.

  • Hasta 30 años para estudiantes de nivel superior.

  • Sin límite de edad para la línea Progresar Enfermería, siempre que se cumplan los requisitos académicos.

Nacionalidad y residencia

  • Ser argentino nativo o naturalizado.

  • En el caso de extranjeros, acreditar al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI vigente.

Situación académica

  • Ser alumno regular en una institución educativa reconocida.

  • Cumplir con las condiciones de avance académico que exige cada línea del programa.

Situación socioeconómica

  • Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Además, es requisito contar con el esquema de vacunación completo según la edad correspondiente.

Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026

El monto oficial para 2026 será confirmado con la nueva convocatoria. Sin embargo, el esquema de pago mantiene una modalidad particular:

  • ANSES paga el 80% del monto de manera mensual.

  • El 20% restante se retiene y se liquida al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el estudiante acredita la regularidad y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Este mecanismo aplica principalmente a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior.

En el caso de Progresar Trabajo y Progresar Enfermería, el esquema puede variar según la normativa vigente.

El objetivo de esta modalidad es vincular el beneficio económico con el compromiso efectivo con los estudios.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

La inscripción es 100% online y gratuita. No se necesitan gestores ni intermediarios.

Aunque las fechas exactas aún no fueron publicadas, se estima que el proceso comenzará entre marzo y abril.

Paso a paso para anotarse:

  • Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

  • Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la aplicación Progresar+.

  • Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

  • Confirmar la inscripción y realizar el seguimiento desde la misma plataforma.

Es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados. Una vez aprobada la solicitud, ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

El cronograma de pagos se organiza mensualmente y suele informarse a través de los canales oficiales y en caso de rechazo, el sistema permite consultar el motivo y, si corresponde, realizar reclamos dentro de los plazos establecidos.

