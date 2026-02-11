Nancy Pazos encadenada y amordazada en el Congreso contra la Reforma Laboral: las fuertes imágenes

La periodista intevino así de nabera simbólica mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el Gobierno. La CGT convocó a una movilización frente al Congreso en rechazo a la iniciativa, la cual fue acompañada por movimientos sociales y sindicatos.

Varias calles de la zona de Congreso, que lució vallado y con un amplio operativo policial, se vieron afectadas por las columnas de manifestantes que fueron llegando desde el mediodía al lugar.

nancy pazos encadenada frente al congreso contra la reforma laboral 3

Qué pasará con Nancy Pazos en Telefe

Ángel de Brito se refirió al futuro televisivo de Nancy Pazos en medio de varias versiones que ponían en duda su continuidad en el programa A la Barbarossa (Telefe).

El conductor de LAM (América Tv) desestimó la serie de versiones que circularon al respecto del futuro laboral de la periodista durante las últimas semanas.

Desde su cuenta personal en X, Ángel de Brito descartó que Nancy vaya a dejar Telefe para mudarse a la panalla de El Trece, remarcando que “la gerencia de Constitución desmintió esa versión”.

Además dejó en claro que la periodista nunca pidió un aumento sustancial de su salario a Telefe como uno de los supuestos puntos de conflicto que circularon.

"También circuló el rumor de que habría pedido el triple de sueldo para volver al programa. Eso es falso: Pazos es empleada del canal desde 2018 y su contrato siempre se renegocia entre octubre y diciembre. Este año fue la excepción por el cambio de autoridades", explicó Ángel en segundo lugar en su posteo en el que repasó novedades varias del mundo de la pantalla chica.

De Brito adelantó que Pazos tampoco volverá al programa el próximo lunes 9 de febrero, el día que Georgina Barbarossa regrese de sus vacaciones, infiriendo que su ausencia podría haberse debido a que desde hace tiempo Nancy dejó en claro que tiene acordado con las autoridades del canal no participar del ciclo cuando conduce Robertito Funes Ugarte ante la ausencia de la conductora titular.