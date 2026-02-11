Nancy Pazos encadenada y amordazada en el Congreso contra la Reforma Laboral: las fuertes imágenes

Este miércoles en el Congreso de la Nación se trata la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional de Javier Milei y en ese contexto varios gremios congregaron a una movilización en las afueras para expresar su desacuerdo al proyecto.
La periodista Nancy Pazos subió una contundente imagen en las redes frente al Congreso de la Nación en la previa a la marcha contra la reforma laboral.
Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Nancy Pazos mostró una polémica imagen desde el lugar donde se mostró encadenazad al frente del Congreso y con su boca tapada con una venda. "Este gobierno nos quiere así a los periodistas", indicó la comunicadora en su posteo.
En otra de las postales la periodista aparece agarrada de la mano con un grupo de personas de frente al establecimiento y con una máscara de color blanco en su cabeza con la palabra "alcahuete".
"Acá no estamos luchando por el gremio sino por la democracia. El periodismo es el faro y luz de la democracia y lo que hace que los cuidadanos se informen de lo que el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa. Siempre el que está en el poder hay cosas que quiere ocultar. El periodismo es investigar y poder poner luz donde los que tienen el poder quieren oscuridad", indicó la periodista desde el lugar en charla con C5N.
La periodista intevino así de nabera simbólica mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el Gobierno. La CGT convocó a una movilización frente al Congreso en rechazo a la iniciativa, la cual fue acompañada por movimientos sociales y sindicatos.
Varias calles de la zona de Congreso, que lució vallado y con un amplio operativo policial, se vieron afectadas por las columnas de manifestantes que fueron llegando desde el mediodía al lugar.
Ángel de Brito se refirió al futuro televisivo de Nancy Pazos en medio de varias versiones que ponían en duda su continuidad en el programa A la Barbarossa (Telefe).
El conductor de LAM (América Tv) desestimó la serie de versiones que circularon al respecto del futuro laboral de la periodista durante las últimas semanas.
Desde su cuenta personal en X, Ángel de Brito descartó que Nancy vaya a dejar Telefe para mudarse a la panalla de El Trece, remarcando que “la gerencia de Constitución desmintió esa versión”.
Además dejó en claro que la periodista nunca pidió un aumento sustancial de su salario a Telefe como uno de los supuestos puntos de conflicto que circularon.
"También circuló el rumor de que habría pedido el triple de sueldo para volver al programa. Eso es falso: Pazos es empleada del canal desde 2018 y su contrato siempre se renegocia entre octubre y diciembre. Este año fue la excepción por el cambio de autoridades", explicó Ángel en segundo lugar en su posteo en el que repasó novedades varias del mundo de la pantalla chica.
De Brito adelantó que Pazos tampoco volverá al programa el próximo lunes 9 de febrero, el día que Georgina Barbarossa regrese de sus vacaciones, infiriendo que su ausencia podría haberse debido a que desde hace tiempo Nancy dejó en claro que tiene acordado con las autoridades del canal no participar del ciclo cuando conduce Robertito Funes Ugarte ante la ausencia de la conductora titular.