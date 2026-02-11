El insólito ataque de un therian que sorprendió a una provincia: los detalles de la agresión

La mujer sostuvo que su hija reaccionó intentando defenderse: “Atinó a querer meterle una patada y salió corriendo. Eran tres o cuatro chicos, más o menos”.

En su testimonio, también explicó que durante días no comprendió por qué la adolescente se mostraba inquieta. “Andaba asustada, me pedía que la llevara al colegio y yo no sabía por qué”, confesó.

Tiempo después, al comenzar a circular en redes sociales contenidos vinculados al fenómeno “therian”, la joven identificó lo que -según ella- le había ocurrido. “Me dijo: ‘Mamá, son esos chicos los que se autoperciben animales, eran ellos’”, señaló la mujer.

Qué son los “therians” y cómo se identifican

therians

El término therian proviene de therianthrope y se utiliza para describir a personas que aseguran identificarse interna e integralmente como un “animal no humano”. Quienes forman parte de esta subcultura sostienen que no se trata de un juego ni de una elección voluntaria, sino de una conexión espiritual, psicológica o neurológica profunda.

Dentro de esa comunidad, cada integrante puede identificarse con un “teriotipo”, es decir, un animal específico como lobo, zorro, perro o gato, entre otros. Algunos utilizan máscaras, colas artificiales u otros accesorios que representan ese vínculo simbólico.

El fenómeno no es nuevo a nivel global, pero en los últimos meses comenzó a ganar visibilidad en Argentina, especialmente a través de redes sociales como Tik Tok e Instagram, donde circulan videos de jóvenes que explican sus experiencias y muestran reuniones grupales.

El “shift”: el estado que describen algunos integrantes

Dentro de la comunidad therian existe un concepto denominado “shift” (cambio, en inglés). Se trata de un término que utilizan para describir momentos en los que, según afirman, “retrocede” su percepción humana y predominan los instintos del animal con el que se identifican.

Existen distintas formas de “shift” mencionadas en foros y redes: el mental shift, que implicaría una sensación de cambio psicológico temporal; y el phantom shift, vinculado a la percepción de “extremidades fantasma”, como sentir una cola o unas orejas que físicamente no están presentes.

Medios locales señalaron que el joven que habría mordido a la adolescente se encontraba en un supuesto estado de “shift” al momento del hecho. No obstante, no existe información oficial que confirme esa versión ni estudios médicos o psicológicos que validen este fenómeno en términos clínicos.

Lo que se sabe oficialmente hasta ahora

Tras la viralización del caso, la Policía de Córdoba confirmó que no se registró ninguna denuncia formal por el presunto ataque en Jesús María. Tampoco trascendieron partes médicos ni actuaciones judiciales vinculadas al hecho.

La ausencia de denuncia limita, por ahora, la posibilidad de que la Justicia investigue lo ocurrido. De todas maneras, el caso generó preocupación entre padres y autoridades escolares, que comenzaron a seguir de cerca la situación ante la repercusión pública.

Algunos vecinos aseguraron haber visto en otras ocasiones reuniones de jóvenes con máscaras en plazas o espacios abiertos de la localidad, aunque no se reportaron episodios violentos previos.

Repercusiones y debate en la comunidad

El relato de la madre despertó reacciones encontradas. Mientras algunos expresaron preocupación por la seguridad en la vía pública, otros llamaron a no estigmatizar a quienes forman parte de esa subcultura.

Especialistas en juventudes y cultura digital explican que estos fenómenos suelen desarrollarse en entornos virtuales y que muchas veces las prácticas están asociadas a la búsqueda de identidad y pertenencia, sin que impliquen necesariamente conductas agresivas.

No obstante, si se comprobara una agresión física, el hecho debería ser abordado desde el plano judicial como cualquier otro episodio de violencia.