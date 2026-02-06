Prometieron ayudarlo y pasó lo peor: el indignante asalto a un vendedor ambulante ciego

WhatsApp Image 2026-02-06 at 09.42.55

En ese contexto, José explicó por qué necesita volver a tener sus pertenencias. “Quiero recuperar el teléfono porque lo uso para comunicarme con mi familia. Sin el documento no puedo ir a cobrar al banco. ¿Cómo pueden hacerle eso a una persona no vidente? Esas cosas me hacen falta sí o sí“, afirmó.

José se gana la vida vendiendo medias en la avenida Colón, en el centro de Córdoba. Ante la difícil situación, su familia pidió colaboración para intentar recuperar lo robado. Cualquier información puede comunicarse al 351-3496964 (Olga, madre de José).