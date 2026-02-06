Prometieron ayudarlo y pasó lo peor: el indignante asalto a un vendedor ambulante ciego

“Dame las cosas porque te voy a dar un cuetazo”, fue la amenaza que escuchó José Charra, un vendedor ambulante ciego que volvía a su casa y terminó siendo víctima de un violento robo en la ciudad de Córdoba.
José Charra, el vendedor ambulante asaltado en Córdoba.
El ataque ocurrió este jueves, cerca de las 11, cuando el joven descendió del colectivo de la línea 12 en las inmediaciones de la sala cuna del barrio Ituzaingó anexo. En ese lugar, un hombre se le acercó y le ofreció acompañarlo, simulando una ayuda que rápidamente se transformó en una emboscada.
“Me dijo que él cortaba el pasto por la zona y me di cuenta que me llevaba más lejos de mi casa. Me llevó para un campo de pastos largos y me dijo: ‘Dame las cosas o te doy un cuetazo’”, relató José en diálogo con ElDoce.tv. Según contó, el agresor lo golpeó y escapó con una valija con ropa, una riñonera con el celular y sus documentos personales.
El episodio generó bronca e impotencia tanto en la víctima como en su entorno. “Queremos que el mensaje llegue a esta persona que le robó para ver si tiene un poco de dignidad y le devuelve las cosas”, expresaron familiares del joven.
En ese contexto, José explicó por qué necesita volver a tener sus pertenencias. “Quiero recuperar el teléfono porque lo uso para comunicarme con mi familia. Sin el documento no puedo ir a cobrar al banco. ¿Cómo pueden hacerle eso a una persona no vidente? Esas cosas me hacen falta sí o sí“, afirmó.
José se gana la vida vendiendo medias en la avenida Colón, en el centro de Córdoba. Ante la difícil situación, su familia pidió colaboración para intentar recuperar lo robado. Cualquier información puede comunicarse al 351-3496964 (Olga, madre de José).